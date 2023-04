Sheinbaum hace pausa en Semana Santa

Nos detallan que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aprovechará estos días santos para definir su agenda, en la que se incluyen visitas a otros estados o salir fuera del país en los siguientes meses. Nos comentan que, a partir del jueves y hasta el próximo lunes, la mandataria capitalina no tendrá actividades públicas, pero aprovechará para definir sus siguientes actividades, ya que aún valora si asistir o no a un encuentro ambiental en Estados Unidos programado a finales de abril. ¿Será que empezarán las giras internacionales para la mandataria de la CDMX?

No paran las multas por invadir el carril del Metrobús

Le hemos contado que actualmente el Metrobús tiene una campaña para que no se invada el carril exclusivo del medio de transporte, la cual incluye el levantamiento de infracciones a los automovilistas. Pues nos dicen que en este periodo vacacional de Semana Santa en el medio de transporte, que encabeza Rosario Castro, no quieren bajar la guardia y hasta en redes sociales les recuerdan a los conductores de vehículos particulares y motociclistas que los radares están activos, así como el personal de tránsito para multarlos, si es que cometen la infracción. Así que les advierten que no se confíen.

Se suman perredistas a la campaña de Delfina

Día dos de la campaña electoral en el Estado de México y nos cuentan que ayer en el municipio de Ecatepec la candidata de la alianza Juntos Hacemos Historia, Delfina Gómez, anunció la adhesión de perredistas a su equipo, donde dijo que todos los que quieran trabajar y servir al pueblo tienen cabida. Entre ellos está Octavio Martínez Vargas, quien fue consejero nacional del sol azteca y ocupó otros cargos dentro de la dirigencia durante varios años, además de que fue candidato a la alcaldía ecatepense, pero perdió en dos ocasiones. Nos dicen los mal pensados que Vargas seguramente querrá convertirse en candidato a la alcaldía, otra vez, pero tendrá que esperar su turno porque ya hay varios formados desde hace varios años en la fila.