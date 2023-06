Sheinbaum alista maletas y acto masivo

Nos cuentan que los morenistas del Gobierno de la Ciudad de México y del Congreso capitalino, así como alcaldías, se alistan para lo que será el cierre de Claudia Sheinbaum al frente del gobierno. Si bien la mandataria ha insistido en que será hasta el lunes cuando fije una postura sobre las reglas para pelear la candidatura presidencial de Morena, se están tomando previsiones, y en una reunión que hubo en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento se informó que harán muy visible su salida y que si no cambia la fecha en el Consejo Nacional de Morena, se prevé que el jueves 15 de junio se realice un evento masivo de despedida en el Monumento a la Revolución. Mientras, nos dicen, en estos días también se está analizando la ruta jurídica y política para el sucesor de doña Claudia. Pero, nos hacen ver, varios de los asistentes mostraron su molestia por el albazo del canciller Marcelo Ebrard, pero dicen que eso los motiva a organizarse con celeridad.

Revive el pleito en el PRD

No sólo los tiempos políticos se revolucionaron en Morena, sino que en el PRD se reavivaron viejos pleitos. Y es que en la reunión del presidente nacional del sol azteca, Jesús Zambrano, con dos de los aspirantes a la Jefatura de Gobierno: el coordinador de los diputados federales Luis Espinosa Cházaro, y el de los legisladores locales Víctor Hugo Lobo, se habló de tener más respaldo nacional para la Ciudad de México y empezar a ver rumbo a 2024. Pero esto no cayó nada bien en la actual presidenta del PRD en la CDMX, Nora Arias, quien respondió en sus redes sociales que no se vale la improvisación y que los resultados del sol azteca en 2021 fueron por un trabajo de los perredistas capitalinos.

En el Edomex no habrá despido generalizado

Nos dicen que el representante de Morena en el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Francisco Vázquez, adelantó que se preparan para la transición del gobierno estatal y los canales están abiertos. También aseguró que no habrá un despido masivo de personal de gobierno mexiquense, pues se necesita de mucha gente valiosa al servicio público, porque la política de la virtual gobernadora morenista Delfina Gómez no es limpiar los lugares donde llega.