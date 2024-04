Segundo Debate y otra vez pugna entre Batres y el PAN

Nos cuentan que si bien el jefe de Gobierno capitalino, Martí Batres, aseguró que no podrá hablar ni referirse a lo que aconteció entre los tres aspirantes a sucederlo en el segundo debate chilango, dijo también que sí podía hablar del debate público y se refirió al tema del agua, donde aprovechó para arremeter contra lo que llaman los morenistas Cártel Inmobiliario, que son las investigaciones a exservidores públicos de la alcaldía de Benito Juárez por presunta corrupción al recibir ganancias por permitir pisos de más en las construcciones. Don Martí ahora subrayó que pareciera que buscan transformarse en el Cártel del Agua, porque, puntualizó, hay intención de privatizar el servicio. Pero el Partido Acción Nacional, en voz de su presidente local, Andrés Atayde, reviró: Batres se volvió a meter en el proceso electoral y avienta culpas por el agua contaminada en BJ. Nos dicen que será el segundo round, la pregunta es: ¿habrá otra vez una queja ante el INE?

La pelea por no nombrar el Cártel Inmobiliario

Pues le platicamos que luego de que la candidata de Sigamos Haciendo Historia, Clara Brugada, reveló en el debate que el PAN quería impedir que se hablara del Cártel Inmobiliario, nos precisan que el tema va más o menos así. Los panistas metieron una queja por calumnia ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) para que, como medida cautelar, los morenistas dejen de poner apodos o señalamientos al candidato de Va por la CDMX, Santiago Taboada, porque todo eso no está comprobado. Pero el tema es que esto todavía no ha sido abordado en la Comisión de Quejas, entonces es un pendiente que deberán abordar los consejeros y tomar en cuenta los dos argumentos : el PAN defiende a su abanderado porque sostiene que no hay nada legal en su contra; los guindas, por su lado, advirtieron que seguirán hablando del tema porque de lo contrario sería censura.

¿Quién coordinará a los diputados del PRI en el Edomex?

Nos dicen que en la lista de candidatos a diputados locales por la vía plurinominal del PRI destaca el nombre de Alejandro Castro, quien se perfila para ser el próximo líder de la bancada del tricolor en la Legislatura mexiquense. Nos aseveran que don Alejandro ya fue diputado local y, en su momento, cercano al exgobernador Eruviel Ávila, y ahora regresa a la tarea legislativa.