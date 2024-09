Se va Mariana Boy, ¿qué sigue?

Nos recuerdan que Mariana Boy deberá renunciar en los próximos días a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) para asumir la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), lo que significa que, ya sea el jefe de Gobierno Martí Batres o la jefa de Gobierno electa, Clara Brugada, harán llegar al Congreso local una terna que los nombres de las personas candidatos a ocupar dicho cargo. Ya en el Congreso, nos detallan, la Comisión de Preservación del Medio Ambiente los entrevistará y posteriormente el pleno, por mayoría calificada de votos, designará a la persona que habrá de fungir como titular de la PAOT por un periodo de cuatro años. Nos aseguran que con esto se le vendrá más trabajo al Congreso, que de por si estará bastante ocupado con el reparto de comisiones, glosa del informe y la creación de las nuevas secretarías.

Avanza transición en secretarias

Nos platican que en los últimos días se ha intensificado el proceso de transición en la Ciudad de México, en lo que respecta a las secretarías. Así, los actuales titulares de dependencias como José Luis Rodríguez, secretario de Trabajo y Fomento al Empleo, se han reunido con sus sucesores, en este caso con Inés González Nicolás quien tomará las riendas a partir del 5 de octubre. Ayer se dio a conocer que el futuro secretario del Agua, José Mario Esparza Hernández, sostuvo un encuentro con el actual director del Sistema de Aguas, Bernardo Carmona, con quien abordó temas estratégicos, entre ellos, cómo se transformará de organismo descentralizado a secretaría de gobierno. Todo para que, como dijo la jefa de gobierno electa, Clara Brugada, en la transición se cuiden todos los procesos y no haya sorpresas.

Alertan de fraudes en Metepec

El ayuntamiento de Metepec alertó a los ciudadanos sobre un fraude en la entrega de boletos para un concierto de Luis Miguel. La autoridad municipal detectó que hay publicaciones en redes sociales, asegurando que el gobierno encabezado por el aliancista Fernando Flores estableció una dinámica para regalar boletos para el evento y ello es falso. Con la leyenda “cuidado, no te dejes engañar”, el gobierno municipal informó que no ha generado ninguna dinámica para regalar entradas. “Ten cuidado, gente malintencionada está defraudando a la ciudadanía, por favor no caigas”, advirtió el edil.