¿Se entramparán los nuevos planes urbanos?

El tema de la planeación urbana mueve muchos intereses en la capital del país y, por ello, además de que no hay titular en el Instituto de Planeación y existe un lío en el Congreso capitalino por el nombramiento, grupos vecinales han empezado a manifestar su rechazo porque no se hizo una consulta ciudadana nuevamente y amagan hasta con promover amparos. Una de estas asociaciones es la de vecinos de Contadero, en Cuajimalpa, con Bernard Flores, que acusan la falta de consulta a los pueblos originarios, por lo que ingresaron un documento para que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, no mande los nuevos planes al Congreso de la Ciudad de México hasta que se haga. Hay que recordar que este grupo litigó con una serie de amparos la construcción del Hospital de Cuajimalpa que se enredó en un tema legal y se tardó años en resolver.

Las prioridades en la agenda del Congreso

Nos cuentan que en el Congreso de la Ciudad están con el tiempo encima para adecuar la ley electoral, a fin de que las nuevas disposiciones sean aplicables en las elecciones de 2024; pese a ello, al parecer los legisladores tienen otras prioridades en la agenda, pues ayer la sesión en la que serían votadas estas reformas fue reventada por falta de quórum. Nos detallan que estaba a punto de aprobarse en lo general una reforma para garantizar el sufragio a las personas en prisión preventiva, pero únicamente votaron 31 legisladores, por lo que la sesión tuvo que ser finalizada. Nos recuerdan que los diputados tienen hasta el 31 de mayo para aprobar estas reformas, pues de lo contrario no podrían aplicarse para las próximas elecciones. El tiempo corre….

Buscan votos… para la CDMX

Quien al parecer anda en búsqueda de votos y no precisamente electorales es la secretaria de Turismo, Nathalie Desplas, y es que la dependencia comenzó una campaña para que los capitalinos y visitantes voten por la CDMX como la mejor ciudad del mundo. Nos comentan que los carteles de promoción se han colocado en el interior de las instalaciones del Metro, en los que se destacan sitios como el Monumento a la Revolución, pero también medios de transporte como el Cablebús. Entre los sitios que se enfrentarán a la CDMX están Acapulco, Cancún, Nuevo León y San Miguel de Allende. La convocatoria concluye el próximo 30 de junio. ¡Suerte!