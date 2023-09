Se atora definición de Mesa Directiva en el Congreso CDMX

Nos cuentan que a unas horas de que se instale el tercer año de sesiones del Congreso de la Ciudad de México, como hace 12 meses, la definición de quién presidirá la Mesa Directiva para conducir los trabajos está atorada. Incluso, algunos prevén que no salga hoy y se prolongue la decisión hasta la próxima semana, como ocurrió el año anterior que se fue hasta el 5 de septiembre. El meollo, nos explican, es quién de las diputadas panistas presidirá, porque al interior de la bancada hay división entre Gabriela Salido y América Rangel, de quien nos dicen ha asegurado que dejará a un lado los temas polémicos que maneja. Sin embargo, del lado morenista hay quienes no la ven bien, como el diputado local Temístocles Villanueva. Por lo que todo apunta que será el aún presidente de la Mesa Directiva, el priista Fausto Zamorano, quien reciba el Quinto Informe de Gobierno.

Ruiz entregará el Quinto Informe de Gobierno

Nos dicen que el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, acudirá este viernes al informe del presidente Andrés Manuel López Obrador y por eso quien entregará el Quinto Informe de Labores del Gobierno capitalino al Congreso local será el secretario de Gobierno, Ricardo Ruiz. Nos recuerdan que desde hace varios años así ha sido la práctica y rara vez acude el Ejecutivo local. Ya otro tema es cuándo se dará el mensaje del informe en un acto protocolario que suele ocurrir el 17 de septiembre. Veremos qué avances contiene el informe, la mayoría de ellos, seguramente, de la administración de la exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

No habrá comparecencia de secretarios por glosa

En el Estado de México, donde están en cuenta regresiva para la llegada de la morenista Delfina Gómez, los cambios no paran. Nos platican que ayer no sólo quedó avalada la nueva ley para la administración pública que Morena impulsó para el próximo sexenio, sino que al parecer no habrá glosa del Sexto Informe, que es el que entregará el gobernador priista Alfredo del Mazo el próximo 4 de septiembre. El coordinador de Morena en la Legislatura, Maurilio Hernández González, recordó que la normatividad en la materia establece que, a partir de la entrega del informe de gobierno estatal, el Poder Legislativo tiene la facultad, 10 días después, de citar a comparecer a los titulares de las secretarías para realizar la glosa del informe entregado. Sin embargo, consideró que es muy complicado porque la transición es a mediados de septiembre y no les dará tiempo de revisar el contenido.