Se abstiene diputada suplente de opinar sobre Godoy

Luego de que la diputada del PRI Silvia Sánchez Barrios solicitara licencia de manera temporal para separarse del cargo por motivos de salud y no por la polémica en torno a la postura de su partido sobre la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy, como señalan algunos, rindió protesta su suplente Wesly Shantal Jiménez, quien de plano prefirió no meterse en polémicas y reservarse su opinión al respecto. La diputada argumentó que necesita conocer de los temas que están en la agenda del Congreso de la Ciudad para emitir opiniones sobre este y otros aspectos. Nos recuerdan que de los ocho legisladores que integran la bancada del tricolor en el recinto de Donceles, siete ya manifestaron que su voto irá en contra, así que tal vez doña Wesly no tendrá que darle muchas vueltas al tema, ¿o será que sorprenda con su voto a favor?

Presumen resultados de audiencias ciudadanas en el Edomex

Al interior del gobierno del Estado de México aseguran que el cambio comienza a percibirse y reflejo de ello, dicen, es que durante los primeros dos meses de gestión de Delfina Gómez Álvarez bajó considerablemente el número de manifestaciones, sobre todo en Toluca, capital del estado. Según el análisis que han hecho al interior del equipo de doña Delfina, esto se debe a la implementación de las audiencias ciudadanas en las cuales la gobernadora atiende de manera personal a los ciudadanos y a las giras que ha realizado por distintos municipios de la entidad, a fin de tomar por las riendas las problemáticas. Nos recuerdan que las audiencias ciudadanas son un mecanismo que aplicó durante su gobierno en la CDMX Claudia Sheinbaum, y tal parece que la gobernadora mexiquense va por ese camino.

Suma el Frente apoyos de exmarcelistas

Nos platican que durante la visita de la precandidata presidencial del Frente, Xóchitl Gálvez, a la alcaldía Miguel Hidalgo, líderes vecinales de dicha demarcación que eran afines a Morena, de manera particular al excanciller Marcelo Ebrard, se sumaron al proyecto de la panista y también anunciaron que darán su respaldo al precandidato del Frente en la CDMX, Santiago Taboada, así como al titular de la demarcación, Mauricio Tabe, quien buscará la reelección en el cargo. La noticia al interior de la oposición la toman con beneplácito y confían en que en los próximos días las adhesiones continúen.