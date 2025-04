Replica García Harfuch su estrategia de policía de élite en la CDMX

Nos recuerdan que la conformación de la nueva fuerza policial de élite que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, realiza tiene sus antecedentes en la estrategia que emprendió en la Ciudad de México cuando fue jefe de la policía. En ese tiempo, don Omar estuvo al frente de reformas profundas a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y una de ellas es que dicha institución efectuara tareas de investigación y formara un grupo de elementos de élite para operaciones encubiertas —se supo que eran 500 efectivos cuya identidad siempre estuvo bajo resguardo—. Nos detallan que esa estrategia fue clave para abatir la incidencia delictiva en la Ciudad.

Que ya no hay riesgo en las colonias de la GAM por huachicoleo

Poco más de un año después de que se registrara una crisis en la colonia Cuchilla del Tesoro, en la alcaldía Gustavo A. Madero, por la detección de tomas clandestinas en un ducto de turbosina del Aeropuerto Internacional de la CDMX y un fuerte olor a combustible, las autoridades de Protección Civil y de Pemex determinaron que no hay riesgo alguno para la población, porque se han tomado varias medidas para remediar el daño al terreno. Eso sí, el anuncio que hicieron a los vecinos no dejó contentos a todos, sobre todo porque se habían comprometido a cambiar el ducto huachicoleado, pero autoridades de Pemex afirmaron que ya está seguro y tiene mecanismos para alertar si hay tomas clandestinas. Lo técnico podría ser verdad, pero a los habitantes la situación no los dejó totalmente tranquilos.

PRI pide trabajo legislativo equilibrado y no cargado sólo a Morena

Nos cuentan que ayer el grupo parlamentario del PRI, que lidera Elías Rescala, pedirá formalmente a la Junta de Coordinación Política de la Legislatura mexiquense que haya un trabajo legislativo equilibrado y no sólo privilegiar la aprobación de iniciativas o puntos de acuerdo que provengan del Ejecutivo, del Legislativo federal o de Morena y sus aliados, pues las que tienen este sello sí pasan, pero las del tricolor simplemente, nos dicen, no tienen cabida. Nos recuerdan que esta situación se replica no sólo en el Congreso mexiquense, sino en el resto de las entidades, como la Ciudad de México y ni qué decir a nivel federal. ¿El llamado de don Elías tendrá eco?