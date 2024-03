¿Prepara Batres contragolpe jurídico contra Taboada?

Nos cuentan que la disputa está subiendo de tono entre el jefe de Gobierno, Martí Batres, y el equipo del candidato del PAN-PRI-PRD a la Jefatura de la CDMX, Santiago Taboada. Si bien don Martí dijo que aún no había sido notificado de las medidas cautelares que le dictó la Comisión de Quejas del IECM para retirar parte de la conferencia donde revira dichos del panista, él asegura que no ha violado la ley y seguirá evidenciando lo que considera mentiras. Tan es así que, nos revelan, en el equipo de gobierno analiza interponer una queja ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, por considerar que hay una campaña negra contra su gobierno. Impugne o no don Martí las medidas cautelares, o don Santiago acuda a otras instancias, la elección capitalina va por el sendero de la judicialización.

Va por tipificar como delito la venta de alcohol en chelerías

Antes de que deje su cargo como alcalde de Coyoacán, el panista Giovani Gutiérrez envió una iniciativa de ley al Congreso capitalino para reformar el Código Penal y erradicar la venta de alcohol, sobre todo en chelerías. Nos detallan que don Giovani plantea sanciones de hasta tres años de prisión y de 100 a 500 veces la UMA vigente a quien venda o suministre bebidas alcohólicas de baja o alta graduación en la vía pública, en puestos móviles, mercados sobre ruedas, a pie de camión o en inmuebles habitacionales. Nos recuerdan que en la gestión del aliancista una de sus principales acciones fue clausurar las chelerías.

Empieza la politización del incendio en Jilotzingo

Nos afirman que Josefina Vázquez Mota, quien anda tras una diputación con representación en Jilotzingo, Estado de México, de plano politizó los incendios forestales que aquejan a la región. Nos dicen que organizó un mitin mientras en el municipio había dos incendios activos sólo para decir que el gobierno estatal, que por cierto sí envió brigadistas, helicópteros Relámpago y se coordinó con el gobierno federal, no hace nada y para recordarle a la ciudadanía que no se olvide de votar. Después de su acto, posteó en redes sociales que se solidarizaba con la situación y que, en apoyo, detendría su gira proselitista. ¡Vaya forma de ayudar!