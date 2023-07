Poner ojo a los tiraderos legales y no de basura en el Edomex

Nos platican que ahora sí tiene un entuerto que resolver el secretario de Medio Ambiente del Estado de México, Jorge Rescala Pérez. Luego de que salió a la luz pública, como lo informó ayer esta casa editorial, la operación de un tiradero ilegal de cascajo en barrancas de Naucalpan, nos recuerdan que la situación no sólo ocurre ahí, sino en al menos 30 lugares más en ese municipio, sin que autoridades estatales y municipales articulen acciones más contundentes para frenarlos. Incluso algunos operan con hombres armados. A esto se suma lo que ocurrió ayer en un relleno sanitario legal, donde hubo una explosión que provocó un deslave y sepultó a trabajadores, Hasta anoche todavía se buscaba a uno más. En este caso las medidas de seguridad se tendrán que revisar, nos dicen.

Buscan despresurizar conflicto con comerciantes de L12

Nos comentan que entre ayer y hoy, las autoridades capitalinas habrán entregado el pago de 96 mil pesos a por lo menos 70 comerciantes afectados por los trabajos de rehabilitación de la Línea 12, tras haber llegado a un acuerdo con ellos, con lo que prevén que el conflicto disminuya, pues hay inconformes que aún están pernoctando en el Salón de Usos Múltiples del edificio de Gobierno. Y es que, desde la administración central nos dicen que muy pocos forman parte del grupo de 205 comerciantes que pernoctan desde el 14 de junio, pues según las autoridades, algunos no están de acuerdo con que se les realice el censo para verificar local por local y poder entregarles el dinero. De los 70 comerciantes que recibirán este apoyo, nos aseguran, al menos 50 no forman parte del grupo que duerme en las instalaciones del gobierno.

En Coyoacán le reviran a Morena

Nos platican que en la alcaldía Coyoacán, cuyo edil es el aliancista Giovani Gutiérrez, andan preocupados porque las acusaciones de Morena sobre el intento de privatización del Deportivo Mujica es una invención, pues no hay nada al respecto, además de que no hay tala de árboles, sino el programa de mantenimiento a las áreas verdes. De hecho, nos afirman, los morenistas deberían tomar en cuenta quién es dueño del predio en mención porque la demarcación tiene la posesión, pero no la propiedad. Eso sí, nos dicen que detrás de los señalamientos hay intenciones políticas futuras de ciertos concejales del guinda. Lo anterior porque ayer Morena salió a reclamar que don Giovani busca privatizar el deportivo. Así arrecia la guerra entre ambos bandos.