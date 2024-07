Pide Brugada unidad y trabajo conjunto a diputados guindas

Nos platican que en el encuentro que sostuvo la jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México, Clara Brugada, con los próximos diputados locales de Morena hubo un llamado a la unidad y a la construcción de una agenda para sacar reformas en conjunto. Nos aseguran que entre los temas que se mencionó habrá que impulsar, son el sistema de cuidados y el ingreso universal que se dará desde los 57 años. Además, nos dicen que doña Clara sugirió no separarse de las demandas ciudadanas y estudiar con respecto al trabajo parlamentario que desempeñarán a partir del 1 de septiembre. La reunión se dio en el marco de talleres que organizó la dirigencia local de Morena para dar capacitación a los legisladores electos, incluidos los del PT.

Legisladores del PVEM reclaman a los morenistas, sus aliados

Nos cuentan que si bien son aliados, algunos diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aprovecharon para recordarle a Morena que no los han apoyado en un tema que les interesa muchísimo: la prohibición de las corridas de toros. Nos detallan que el coordinador de la Alianza Verde, Javier Ramos, denunció que los proyectos que se analizarán y votarán en el periodo extraordinario en el Congreso de la Ciudad de México no fueron consensuados por todas las coordinadoras y los coordinadores parlamentarios, y que sólo son temas que le interesan a Morena y no se incluyó la eliminación de las corridas de toros, que siempre lo han pedido. No es la primera vez que diputados verdes patalean y luego se desdicen. ¿Será que vuelven a hacerlo?

Aplican multas a municipios mexiquenses

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) impuso 19 multas económicas a organismos y municipios que no atendieron los requerimientos para entregar información o de plano no hicieron caso a las auditorías. Algunos son los ayuntamientos de Acambay, Ocoyoacac, Villa de Allende, Valle de Chalco, Temascalcingo, Cuautitlán, Toluca, Huixquilucan, Tlalnepantla de Baz, así como al Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Chalco.