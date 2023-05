Pasarela “calientita” de alcaldes en el Congreso de la CDMX

Hoy arranca la pasarela de alcaldes en el Congreso de la Ciudad de México para brindar un informe sobre el estado que guardan sus demarcaciones, pero desde Donceles y Allende anticipan que estas comparecencias ante las comisiones unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y de Administración Pública Local serán el escenario ideal para que morenistas y panistas se den con todo, como se ha caracterizado el trabajo legislativo. Nos detallan que los primeros en asistir este lunes serán Lía Limón, de Álvaro Obregón; Margarita Saldaña, de Azcapotzalco y Santiago Taboada, de Benito Juárez. La de don Santiago, nos dicen sacará chispas por la confrontación entre el panista, que aspira a la Jefatura de Gobierno, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y la fiscal Ernestina Godoy por el tema de las investigaciones que esta administración ha abierto contra el alcalde Taboada.

Del Moral se va contra edil de Neza

La que se fue con todo contra el alcalde morenista de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda, fue la candidata de la coalición Va por el Estado de México, Alejandra del Moral, porque el ayuntamiento no prestó la explanada principal ni el auditorio Alfredo del Mazo para la realización de sus mítines de ayer. La priista acusó que quisieron boicotear sus eventos proselitistas y dijo que no es la primera vez que sucede, por lo que expresó al edil que no es cuestión de colores partidistas, sino por el bienestar de los habitantes. Los actos políticos los tuvo que llevar a otros sitios de Neza. Don Adolfo respondió a la candidata que los espacios que quería ya estaban ocupados para eventos porque lo hicieron con anticipación quienes lo solicitaron y que no hay intención de afectar a ninguna expresión política. Vaya pugna entre las dos alianzas que buscan la gubernatura.

Sheinbaum presume que habrá 10 gobernadoras en el país

La que aprovechó su visita a Chihuahua para recordar que próximamente habrá 10 gobernadoras en el país, en referencia a la elección en el Estado de México, fue la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Nos señalan que la mandataria refirió que en un mes habrá otra mujer gobernadora, en alusión a la elección mexiquense donde las dos contendientes son mujeres: Delfina Gómez, de Juntos Hacemos Historia; y Alejandra del Moral, de la coalición Va por El Estado de México. Sin embargo, sin mencionar a doña Delfina, el matiz estuvo cuando la jefa de Gobierno reiteró que las mujeres de la 4T están ocupando más lugares que en el pasado. Y es que doña Claudia ha sido muy clara en mostrar dónde está su corazón en esta contienda.