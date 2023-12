¿Para quién va dirigido el mensaje de Godoy?

A unos días de que se defina si Ernestina Godoy se mantiene al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por un periodo de cuatro años más, la fiscal llamó a los diputados locales, quienes la próxima semana habrán de discutir ante el pleno su proceso de ratificación, a votar de forma libre con apego a sus conciencias y sin consignas partidistas o económicas, y de paso aseguró que, lo que denominó como el reino de la impunidad, no regresará. A través de un breve videomensaje, doña Ernestina también aprovechó para agradecer las opiniones a su favor que emitió el Consejo Judicial Ciudadano, que preside Jorge Nader Kuri, así como al jefe de Gobierno, Martí Batres, quien también envió al Congreso local una opinión favorable sobre su gestión. Nos recuerdan que, hasta el momento, la fiscal no cuenta con los votos suficientes para su reelección.

Morena va de visita al CEN del PAN

Vaya suspicacia la que ha causado la dirigencia de Morena en la Ciudad de México al convocar de manera urgente a los medios de comunicación para dar a conocer lo que han denominado como un mensaje importante para la ciudadanía. Esto no causaría mayor revuelo si no fuera porque la cita para dicho acto es la esquina de avenida Coyoacán y Eje 8 Sur Popocatépetl, en la alcaldía Benito Juárez; sí, frente a las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, y aunque la convocatoria es pública, los morenistas prefirieron hacer mutis sobre el contenido del mensaje, dicen, para no alertar a los panistas, lo cierto es que en la sede del blanquiazul las alertas se prendieron desde ayer mismo.

Perfilan definir candidatos a ayuntamientos por designación

Nos dicen que entre los militantes mexiquenses de Morena hay una versión que se ha esparcido en los últimos días: en cinco municipios del Edomex se designará de manera directa a los candidatos a las alcaldías de los comicios del próximo año. Se trataría de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Toluca, Tlalnepantla y Valle de Chalco, y para elegir a los abanderados participarían el dirigente nacional, Mario Delgado; la precandidata presidencial, Claudia Sheinbaum, y la gobernadora, Delfina Gómez. Matarían dos pájaros de un tiro: asegurar el triunfo y evitar confrontaciones entre los que hoy tienen interés en ser los afortunados. Ya lo veremos.