Otro revés para Von Roehrich

Nos platican que los magistrados del Tribunal Electoral de la Ciudad de México rechazaron en reunión privada la petición del exdiputado local del PAN Christian von Roehrich, quien está preso acusado de delitos de corrupción, de que se revisara la decisión del Congreso capitalino de negarle la licencia, la cual pidió para seguir con las indagatorias. Nos detallan que los magistrados aseguraron que no tienen facultades en la materia y además no se atenta contra sus derechos político-electorales. Así que esta vez los magistrados no fallaron a favor de un panista, como sí ocurrió la semana pasada con Santiago Taboada para autorizarle la licencia para competir por la Jefatura de la Ciudad de México.

Descanso y trabajo en Donceles

Nos cuentan que los diputados locales salieron muy guadalupanos y no sesionarán el martes 12 de diciembre. Nos detallan que la Junta de Coordinación Política, que preside la morenista Martha Ávila, modificó su calendario de trabajo legislativo para que el día de la Virgen de Guadalupe no trabajen y citaron para el próximo miércoles 13. Ese día, nos dicen los morenistas, se tiene previsto tocar en el pleno el tema de la posible ratificación de Ernestina Godoy, que, si todo sigue como hasta ahora, no procederá. En tanto, el jueves 14 y viernes 15 serán ocupados para aprobar el paquete presupuestal de la Ciudad, que fue entregado por la secretaría de Finanzas, Luz Elena González, el pasado 30 de noviembre. Es así como terminará este periodo legislativo en Donceles y Allende, cuyos trabajos conducirá la panista Gabriela Salido.

La reunión Alito-Del Moral

Nos cuentan que entre las diferentes reuniones que ha sostenido el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, con los liderazgos del tricolor mexiquenses, ocurrió el martes una en particular. Nos aseguran que fue solicitada por la excandidata a la gubernatura del Estado de México, Alejandra del Moral, para empezar con los trabajos de unidad y de cara a la definición de las candidaturas, tanto para el proceso electoral estatal, así como los espacios para el Senado y Cámara de Diputados. El llamado público es que habrá unidad y lugares para todos los grupos. ¿Le alcanzará al equipo de doña Alejandra?