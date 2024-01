Oposición no cede, van contra Ernestina Godoy

Las horas previas a que el Congreso de la Ciudad de México retome el proceso de ratificación de la fiscal Ernestina Godoy se han visto marcadas por lo que los priistas han denominado acciones de intimidación. Primero por la presentación ante el Ministerio Público del secretario general del PRI capitalino, Tonatiuh González, y luego por una serie de balazos que recibió el vehículo de la diputada Guadalupe Barrón. Los priistas, en voz de su dirigente nacional, Alejandro Moreno, han reiterado que ello no los doblegará y mantendrán sus votos en contra durante la sesión de hoy. El grupo parlamentario del PAN se sostiene en ello también, sus votos van en contra. Morena sólo cuenta con 39 votos de los 44 que requiere para lograr la ratificación de Godoy y la oposición, nos reiteran, no va a ceder. Ya se verá hoy mismo cómo se desarrolla el capítulo final de esta historia.

¿Quién asumirá el cargo de alcalde de Benito Juárez?

En la sesión extraordinaria de hoy en el Congreso los diputados locales tienen previsto designar a los nuevos alcaldes de Iztapalapa y Benito Juárez, o al menos eso marca el orden del día. Nos detallan que la terna para ocupar el cargo que dejó Clara Brugada está integrada por: Raúl Basulto Luviano, José Antonio Jiménez lslas y María del Rocío Lombera González; sin embargo, de la correspondiente a Benito Juárez no se tenían mayores detalles, pues hasta ayer por la noche el jefe de Gobierno, Martí Batres, no había enviado la terna para cubrir el cargo que dejó vacante Santiago Taboada. No obstante, nos hacen ver que si hoy no se nombra a un nuevo alcalde panista, aún hay tiempo para hacerlo en febrero, pues la licencia definitiva de Taboada lleva apenas un mes y el plazo para nombrar al sustituto vence el 2 de febrero.

Morena y los candidatos por venir

Nos platican que si bien Morena se mantiene en el discurso de mandar mensajes de unidad en la elección de quienes serán sus candidatos a las 16 alcaldías, esto no pinta así en todas las demarcaciones, pues por lo menos en lo que respecta a Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero parece que de plano no logran ponerse de acuerdo y conforme avanza el tiempo las negociaciones se tornan cada vez más acaloradas, pues ninguno de los grupos quiere ceder posiciones. Por lo pronto, donde al fin lograron humo blanco fue en Iztapalapa y, como ya se esperaba, será Aleida Alavez quien busque mantener uno de los principales bastiones de Morena, lo cual, dicen, será pan comido para la diputada federal.