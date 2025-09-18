No quieren problemas para trenes en el Edomex

Nos dicen que tal parece que el gobierno federal no quiere replicar los problemas en la adquisición de los terrenos para los dos nuevos trenes de pasajeros que edifica en el Estado de México. Nos dicen que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que encabeza Jesús Esteva, publicó un convenio con el gobierno mexiquense para que éste y 14 municipios hagan las gestiones necesarias para liberar el derecho de vía para la construcción de los trenes AIFA-Pachuca y Ciudad de México-Querétaro. Se precisa que cada uno, en el ámbito de sus respectivas competencias, coadyuvará en la liberación del derecho de vía necesario para la construcción de las obras de infraestructura de las vías férreas, patios y terminales de ambos proyectos prioritarios en el desarrollo nacional.

El elegido de la CDMX para el Órgano de Administración Judicial

Nos comentan que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, designó a Moisés Vergara Trejo como el representante de la administración capitalina ante el Órgano de Administración Judicial. El secretario de Gobierno, César Cravioto, resaltó la especialidad de Vergara Trejo en varias ramas del derecho y del control interno. Nos comentan que también ha ocupado diversos cargos, sobre todo en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, donde protagonizó una polémica, pues el Congreso local lo nombró contralor interno de ese órgano autónomo, pero por una resolución de la Suprema Corte de Justicia, se revocó dicho nombramiento porque se determinó que los únicos que podían asignar ese cargo eran los magistrados electorales. Pero, ahora, ya encontró un espacio.

Dan forma a la Junta de Gobierno de Bomberos

Nos cuentan que la Comisión de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Congreso de la CDMX, que dirige la panista Lizzette Salgado, aprobó la designación de dos personas de la sociedad civil para integrar la Junta de Gobierno del Heroico Cuerpo de Bomberos. Nos detallan que se recibieron tres propuestas: Luis Enrique Pozos González, José Rafael Pérez Vargas y Roberto Guadalupe Cañas Pozos, quienes cumplieron con los requisitos, por lo que se les entrevistó el 10 de septiembre. Con base en la calificación otorgada por los integrantes de la comisión, nos aseguran, se determinó que los dos candidatos mejor evaluados fueron Pérez Vargas (9.6) y Pozos González (9.4). Estos nombramientos serán avalados por el pleno para que se confirmen.