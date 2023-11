Movimiento Ciudadano le abre las puertas a Mayer

Le contamos que ayer en el arranque de las precampañas para alcaldes y diputados locales en la Ciudad de México, el único partido que sí definió precandidatos fue Movimiento Ciudadano, mientras que la alianza Morena-PT-PVEM y la del PAN-PRI-PRD, no tienen nombres definidos y sus procesos internos están abiertos. En la lista de aspirantes, de los cinco que quieren la candidatura de MC a la alcaldía Álvaro Obregón, destaca el actor Sergio Mayer, quien ya había sido diputado federal, pero con las siglas de Morena. Eso sí, para la alcaldía Cuauhtémoc rechazaron la postulación de Rafael Acosta, Juanito. Mientras, hay otros que son precandidatos únicos, como Luisa Alpízar para Azcapotzalco, quien fue diputada local por el PRD, y en Benito Juárez van con Rodrigo Cordero.

Empieza a pegar la escasez de agua en la alcaldía Tlalpan

La alcaldesa de Tlalpan, la perredista Alfa González, aseveró que la restricción del envío de agua del Sistema Cutzamala a la Ciudad de México ya le pegó a los habitantes de su demarcación. Ayer, en una transmisión en redes sociales, dijo que la mitad del territorio padece problemas de abastecimiento y en todos lados ya le piden el suministro, pero los tanques están vacíos y acusó que el Sistema de Aguas capitalino no está enviando la cantidad del líquido que había anunciado. Además, advirtió que se está politizando el tema, porque le han comentado que si no son de Morena no les llevan pipas. Más allá de la respuesta del Gobierno capitalino ¿será que empezaremos a ver este tipo de denuncias cada vez más seguido?

¿La harán caso a edil de Valle de Bravo por bajo nivel de presas?

La que lanzó duras críticas a la Comisión Nacional del Agua, porque consideró que no ha realizado planes eficientes para preservar el líquido de las presas que forman parte del Sistema Cutzamala, el cual abastece a municipios mexiquenses y alcaldías capitalinas, fue la alcaldesa morenista de Valle de Bravo, Michelle Núñez. Nos dicen que la edil solicitó que no se extraiga más agua de la presa de Valle de Bravo, porque está en los niveles más bajos de su historia y de continuar esa tendencia se secará, lo que afectará a miles de vallesanos y de habitantes de la metrópoli. Pidió que intervenga el presidente Andrés Manuel López Obrador para tener un plan de recuperación. ¿Será que ahora sí le harán caso?