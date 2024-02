Morena se lleva a priistas de Magdalena Contreras

Nos cuentan que hoy Morena, que encabeza Sebastián Ramírez, convocó a una conferencia de prensa, pues se anunciará que un grupo de priistas se sumarán a las filas del guinda en la alcaldía Magdalena Contreras, que actualmente gobierna el edil tricolor Luis Gerardo Quijano. Nos aseguran que por eso César Guijosa Hernández —quien trabajaba en la oficina del alcalde y es hijo del exdelegado experredista Héctor Guijosa Mora— apareció como candidato de Morena a la diputación local por el Distrito 33 que corresponde a dicha demarcación. Con ellos, también se prevé la salida de Verónica Guijosa Mora de Participación Ciudadana. Los morenistas lo ven como un golpe al gobierno de don Luis Gerardo que busca reelegirse por la alianza, pero, en el camino, nos cuentan, dieron el machucón a varios guindas, entre ellos, la exalcaldesa Patricia Ortiz.

Agarrón en el Congreso capitalino

Nos platican que en el Congreso capitalino volvieron los gritos y hasta insultos entre panistas y morenistas. Esta vez fue porque la presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua, la panista Luisa Gutiérrez, mandó un comunicado a la Mesa Directiva del Poder Legislativo para que le descuenten la dieta a diputados, sobre todo de Morena, que no han acudido a las sesiones, como Carlos Cervantes. Sin embargo, esto provocó que la líder de los morenistas, Martha Ávila, reprobara la medida, pues aseguró que dicha solicitud llevaba otro camino jurídico, mientras que don Carlos le dijo a doña Luisa que ella no ha logrado procesar los acuerdos para sesionar. La panista acusó que no quieren trabajar, pese a que hay pendientes para legislar en materia de agua. Total, muchos gritos, pero la larga lista de iniciativas sigue sin avanzar. Los capitalinos pueden esperar...

Refuerzan la seguridad en Ecatepec

Nos dicen que el fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes, y el alcalde morenista de Ecatepec, Fernando Vilchis, acordaron combatir a los grupos delincuenciales que pretenden establecerse en el municipio más poblado de la entidad. En una reunión que se realizó al inicio de la semana, los funcionarios coincidieron en que se deben unir esfuerzos para combatir a las asociaciones criminales que generan violencia en esa parte del territorio mexiquense. Nos comentan que previo al proceso electoral que se definirá el próximo 2 de junio, los gobiernos de los tres niveles pondrán atención especial en lo que pueda ocurrir en Ecatepec y que la situación no se salga de control, por el bien de todos.