Morena, PVEM y PT van juntos y revueltos por alcaldías... menos en una

Le platicamos que Morena, PT y PVEM decidieron ir juntos y revueltos, es decir, en candidaturas comunes, en 15 de las 16 alcaldías para el proceso electoral del 2 de junio. En la única en la que cada uno pondrá candidato es en Tláhuac, donde la actual edil, la morenista Berenice Hernández, buscará la reelección. Nos recuerdan que en Tláhuac el grupo político que empuja a doña Berenice es el mayoritario y quien lo lidera es el exsecretario de Inclusión y Bienestar Social, Rigoberto Salgado, quien también va por una diputación federal. Así que, en Tláhuac, Morena decidió ir solito, pero en las demás va de la mano con sus aliados para la competencia, pues el bloque opositor, le recordamos, va en coalición en todas las demarcaciones.

Revela Taboada equipo para la campaña hacia 2024

Nos cuentan que el precandidato de Va por la CDMX, el panista Santiago Taboada, empezó a revelar quiénes serán los personajes que lo acompañaran en su campaña electoral para buscar la Jefatura de Gobierno en 2024. Nos dicen que uno de ellos será el líder de los diputados panistas, Federico Döring, que apunta para ser el responsable político de la campaña, pero también se sumará Guadalupe Acosta como estratega territorial; el senador Germán Martínez como responsable de vocerías; Marcela Gómez como responsable de vinculación social; Laura Álvarez, del tema electoral, y el experimentado Víctor Hugo Puente como responsable de comunicación y prensa. Así se irán sumando y revelando cada vez más nombres.

Urgen hoteleros a aprobar regulación de Airbnb

Nos cuentan que la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México urgió a los diputados locales a que avance la iniciativa que envió el jefe de Gobierno, Martí Batres, desde el 17 de noviembre, para establecer reglas al hospedaje temporal, en particular, a la plataforma Airbnb, pues la ven como una competencia desleal. Nos dicen que al parecer la iniciativa está atorada en la Comisión de Turismo del Congreso capitalino, que preside la panista Frida Guillén, pues ha habido reuniones, pero la legisladora no ha dado señales de que pueda dictaminarse pronto el tema en su comisión. Nos hacen ver que no siempre los atorones son de los morenistas.