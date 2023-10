Meten la mano para ratificación de Godoy

El jefe de Gobierno, Martí Batres, envió este jueves al Congreso su propuesta para ratificar a Ernestina Godoy como fiscal general de la CDMX, lo cual ya era más que sabido por propios y extraños, pues como le hemos dado cuenta en este espacio, el mandatario no ha perdido oportunidad, particularmente en la última semana, para destacar los logros de Godoy al frente de la fiscalía, pero con todo y este espaldarazo, el tema de los votos sigue siendo el talón de Aquiles de doña Ernestina, pues por lo menos el PAN ayer reiteró que van en contra, así que la moneda sigue en la cancha del PRI, donde se mantienen a piedra y lodo a la espera de que su dirigencia nacional les dé línea. Quedan unos días para que las labores de cabildeo por parte de los morenistas surtan efecto.

En vilo, el resultado de las encuestas en Morena

Con la novedad que siempre no será este 31 de octubre cuando la dirigencia nacional de Morena dé a conocer, entre otros, al ganador de las encuestas para encabezar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, lo que nos dicen no dejó de todo contentos a los morenistas en la capital. En un escueto comunicado, el partido anunció que será hasta el 10 de noviembre cuando se haga el anuncio, en tanto, los aspirantes mantienen suspendidas sus actividades en solidaridad con los damnificados en Acapulco, pero eso sí, no dejan de presumir que van arriba en las encuestas, particularmente Omar García Harfuch y Clara Brugada.

Calienta motores hacia 2024

Nos platican que durante su gira en el municipio mexiquense de La Paz, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó el histórico triunfo de la izquierda hace 27 años, cuando junto con Higinio Martínez como líderes nacional y local, lograron ganar ese municipio. Nos recuerdan que con más de 20% de la votación, los izquierdistas se hicieron de 26 presidencias municipales, venciendo así al priismo, que hoy nuevamente tienen en la lona. Don Higinio ahora, desde su nueva encomienda en el gobierno estatal pareciera estar apenas arrancando motores, pero nos dicen, está más que preparado para la contienda de 2024 y brindarle al obradorismo una cantidad fuerte de diputaciones locales.