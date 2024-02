¿Más renuncias en elGobierno capitalino?

Conforme se acerca el inicio de las campañas, tal parece que se verán más cambios en el gabinete del Gobierno de la Ciudad de México, y quien podría sumarse a la lista de renuncias es el secretario del Trabajo y Fomento al Empleo, José Luis Rodríguez Díaz de León, pues se encuentra a días, nos aseguran, de definir su futuro político, el cual podría estar junto a la abanderada presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum. Para muchos no sería sorpresivo que don José Luis, que aspiraba a ser el candidato a la alcaldía Magdalena Contreras, deje la administración local para sumarse al equipo de Sheinbaum, con quien ha trabajado de la mano, tal como lo han hecho otros exsecretarios locales.

Llega Erasto Ensástiga a la Subsecretaría de Gobierno

Con la salida de Carlos Ulloa de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, los enroques al interior de la administración capitalina continúan. El secretario de Gobierno, Ricardo Ruiz, anunció que Erasto Ensástiga será el nuevo subsecretario de Gobierno, esto luego de que Inti Muñoz dejara el cargo para ocupar la vacante que dejó Ulloa. Don Erasto, nos recuerdan, fue jefe delegacional en Iztacalco, diputado local en la entonces Asamblea Legislativa, y aunque se mantenía lejos del reflector, se desempeñaba en el servicio público como director general de Concertación Política en la zona sur, además de formar parte del grupo afín al jefe de Gobierno, Martí Batres.

Compara Taboada el Metro de Nueva York con el de la CDMX

El abanderado del PAN-PRI-PRD a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada, continúa de gira por Estados Unidos y no perdió oportunidad de comparar al Metro de Nueva York con el de la Ciudad de México. El precandidato señaló que a 100 años de su funcionamiento, el sistema de transporte estadounidense no se ha caído y no se detiene. A través de su cuenta de X, el panista también se refirió a los retrasos que registró ayer la Línea 12 del Metro, lo que llevó al desalojo de usuarios y afectaciones por más de una hora, incluso comentó que los mismos vecinos de Tláhuac le habían hecho llegar mensajes para reportar las afectaciones.