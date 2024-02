¿Mal trato a los exjefes de Gobierno?

Con la definición de las candidaturas para el Congreso de la Unión, hubo un detalle que para algunos no pasó desapercibido y es que si a alguien parece que castigaron los partidos fue precisamente a los exjefes de Gobierno, Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera. Y es que si bien don Marcelo figura en la lista de candidatos de Morena a una senaduría por la vía plurinominal, no se encuentra entre los tres primeros; eso sí, entre sus más cercanos afirman que ello no impedirá que se le vea ocupando un escaño. Una situación similar pasa con don Miguel, a quien el PRD apenas y le dio un espacio en la Cámara de Diputados por un distrito correspondiente a la alcaldía Gustavo A. Madero, pese a que buscaba la reelección como senador.

Llama Pedro Moctezuma a no politizar el tema del agua

Nos comentan que el secretario del Agua del Estado de México, Pedro Moctezuma, aprovechó su visita a Valle de Bravo para hacer un llamado a quienes van a participar en el proceso de elección de presidencias municipales y cargos a diputaciones locales, para que no utilicen el tema del agua como un botín político, pues este asunto “no tiene color”. El secretario, nos aseguran, fue muy enfático en señalar que ante la baja en el nivel de almacenamiento de las tres presas que componen el Sistema Cutzamala y la sequía grave en regiones mexiquenses lo último que se necesita es que existan personajes que busquen capitalizar esta problemática a su favor.

Renuncia Ana Villagrán al PAN

Quien anunció su salida de las filas del PAN fue la diputada local Ana Villagrán, pues pese a su trabajo territorial y a favor del partido, según señaló la legisladora, no se le consideró en el reparto de candidaturas hacia las próximas elecciones. A través de un video publicado en sus redes sociales, se lanzó contra el presidente de Acción Nacional en la CDMX, Andrés Atayde, a quien acusó de cerrarle la puerta de cuatro distritos locales y de “sacarla a patadas” de la alcaldía Cuauhtémoc, que representa actualmente en el Congreso capitalino. Eso sí, doña Ana se tomó el tiempo para reconocer al coordinador de la bancada, Federico Döring, quien, dijo, siempre la apoyó. Llamó la atención que quienes de inmediato le manifestaron su respaldo fueron líderes morenistas como Citlalli Hernández y Víctor Hugo Romo.