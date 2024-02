Los que no salieron en la foto de los ganadores de Morena

Nos platican que si bien ya Morena logró sacar más candidatos a las alcaldías para el próximo 2 de junio, lo cierto es que no todos los aspirantes aparecieron en las fotografías donde se mostraba a los ganadores. Por ejemplo, en el caso de Iztacalco, donde resultó triunfante la diputada local Lourdes Paz, no estaba en la fotografía la legisladora Elizabeth Mateos, quien aspiraba a dicha nominación. Otra ausencia, nos dicen, porque al final no la encuestaron, fue la de Dolores Padierna, quien sí había levantado la mano por la alcaldía Cuauhtémoc, pero ya no apareció en la foto final donde ganó Caty Monreal. Otros, nos indican, no estaban muy de acuerdo, pero decidieron salir en la foto como la alcaldesa de Milpa Alta, Judith Vanegas, quien no podrá ir por la reelección pues la postulación la ganó el diputado local Octavio Rivero.

Brugada pinta su raya con Taboada y Chertorivski

La precandidata de Morena, PVEM y PT a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, pintó de una vez su raya con los otros dos contendientes. Nos hacen ver que ayer se le preguntó a la exalcaldesa de Iztapalapa si también iría de visita al extranjero, como lo han hecho el precandidato del PAN-PRI-PRD, Santiago Taboada, y el de MC, Salomón Chertorivski, sobre todo a Estados Unidos para buscar el voto chilango en el exterior, a lo que ella respondió que no se trata de salir a otras partes y cuestionó qué es lo que quieren. “Cada quien su estrategia”, reviró doña Clara, quien dijo que si bien son muy importantes quienes están del otro lado de la frontera, hay que revisar estrategias.

Ponen ojo en el Bosque de Aragón

Nos cuentan que ayer el titular de la Comisión Nacional Forestal, Luis Meneses, recordó que están trabajando, junto con las autoridades capitalinas, en la rehabilitación del Bosque de San Juan de Aragón que, como le hemos platicado en esta casa editorial, ha empezado a tener resultados con el regreso de pelícanos a algunos de sus humedales. Don Luis dijo que han echado a andar un programa piloto para atender 16 hectáreas, con una inversión de 2.2 millones de pesos, para tareas de restauración y sanitarias y que el modelo se está replicando en otras zonas verdes ubicadas en el interior del país. Así que habrá que conocer los detalles de dicho plan.