Los aliancistas de la CDMX se lo toman con calma

Nos cuentan que hay mucho ruido y pocas nueces dentro de la alianza Va por la Ciudad de México. Y es que por más que los de enfrente —como algunos opositores llaman al proceso interno de Morena— vayan avanzando en la elección de su candidato hacia 2024, las dirigencias estatales del PAN, PRI, y PRD (a cargo de Andrés Atayde, Israel Betanzos y Nora Arias) no se inmutan y nos dicen que están tomando tiempo para lograr el mejor acuerdo y reglas para que todos compitan. Por ello, indicaron que la lista de los seis aspirantes que se filtró, si bien tiene nombres que son muy conocidos de quienes han alzado la mano, todavía no está pactada ni nada, pues esperarán hasta el 5 de noviembre, cuando arranquen las precampañas. Lo que sí nos dicen es que un punto sobre la mesa y que se está negociando es que cada partido político presente dos cuadros, pero de que haya nombres, nos insisten, es falso. Lo cierto es que pasan y pasan los días y no hay método ni reglas en la alianza. ¿La lista filtrada habrá sido fuego amigo tras la exigencia de ser tomada en cuenta de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas?

Acude Alcalde a informe de Batres

A unos días de que rinda su informe de Gobierno, con motivo del quinto año de la administración actual, el jefe de Gobierno, Martí Batres, adelantó que entre la lista de invitados al Congreso local estará Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación federal, quien asistirá en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, además de los invitados de la administración capitalina. Ayer, el mandatario de la Ciudad se dijo listo para rendir su informe, pues aseveró que “hay mucho qué presumir”. Incluso dejó entrever algunos de los puntos que enumerará el próximo viernes, pues aseguró que aunque sólo lleva 100 días en el gobierno, no se puede olvidar que la administración cumple su quinto y penúltimo año.

Se olvida el caso de Monserrat

El que nos dicen que no quita el dedo del renglón es el alcalde de Miguel Hidalgo, el panista Mauricio Tabe, quien reiteró su petición de que la fiscalía de la Ciudad de México clarifique lo que ocurrió en el caso del feminicidio de Monserrat Juárez, registrado hace dos semanas en un departamento de la colonia Anáhuac. Nos dicen que don Mauricio aseveró que las versiones y explicaciones que han dado las autoridades todavía dejan entrever cabos sueltos, e incluso se sospecha de un intento de cubrir el crimen, e insistió en que deben caer funcionarios en este asesinato que indignó a la opinión pública.