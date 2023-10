Lluvia de licencias de alcaldes de oposición

Nos cuentan que con la licencia al cargo que el Congreso de la Ciudad de México avaló al alcalde de Benito Juárez, el panista Santiago Taboada, para que se separe 41 días de la demarcación para competir en el proceso interno del PAN-PRI-PRD para elegir su candidato a la Jefatura de Gobierno en 2024, se le sumará el edil de Cuajimalpa, el priista Adrián Ruvalcaba, quien anunciará que pedirá licencia el próximo 26 de octubre —día en que dará su informe de gobierno—, pero el efecto será a partir del 30 de octubre. Hay más aspirantes que han levantado la mano ¿Sandra Cuevas de Cuauhtémoc y Lía Limón de Álvaro Obregón se sumarán? Por cierto, ayer corrieron versiones de que el 24 de octubre se dará a conocer el método de selección de los opositores, y avanza la propuesta de que sean dos por partido político.

La pelea no es dentro de Morena, sino afuera, con la derecha

En la reunión que tuvo este miércoles la líder de los Comités Nacionales de la Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum, con la militancia capitalina, nos dicen que el mensaje de la exjefa del Gobierno capitalino fue claro: la pelea no es interna y pidió a las corcholatas que aspiran a ser el líder de la transformación en la capital que no se ataquen entre ellas, pues el tema es hacia fuera, para que no avance la derecha. Varios de los asistentes nos aseguran que el llamado fue a la unidad y que no haya problemas con los nuevos cuadros que se quieren sumar al movimiento. Por eso, nos comentan, fue que circularon las fotografías donde se ven los cinco que participan en la encuesta, pero en especial, la imagen sonriente del exsecretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, y la edil con licencia de Iztapalapa, Clara Brugada, quienes en realidad son los dos con posibilidades.

Alistan operativo emergente en L9

Nos cuentan que la Secretaría de Movilidad, que encabeza Andrés Lajous, comenzó con la implementación del servicio emergente de apoyo ante el cierre próximo de la Línea 9 del Metro del tramo de Pantitlán a Ciudad Deportiva, con la puesta en operación de una nueva ruta de RTP que pasará por la estación Agrícola Oriental (Línea A de Metro) hasta la estación Lázaro Cárdenas de Línea 9.