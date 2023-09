La visita de Lía Limón al Congreso

Dicen que en política todo significa y en tiempos de definiciones aún más. Nos platican que en la entrega del Quinto Informe de Gobierno del mandatario Martí Batres al Congreso de la Ciudad de México destacó la presencia de la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, a quien se le vio muy cerca de la bancada del PRD en el recinto de Donceles y Allende. Nos aseguran que la edil panista únicamente acudió para saludar a los diputados, por supuesto del PAN, pero también a quienes integran la alianza opositora. Por cierto, los dirigentes de Acción Nacional, PRD y PRI aún no definen el método bajo el cual elegirán a su candidato a la Jefatura de Gobierno, cargo para el cual doña Lía levantó la mano, pero no es la única, por lo que los malpensados comentan que más que una visita cordial, se trató de un acercamiento con miras al proceso que está por venir.

Se queda, por lo pronto, Martha Ávila en la Jucopo

Tal como se lo adelantamos en este espacio, las negociaciones en torno a quién presidirá la Mesa Directiva del Congreso de la CDMX están atoradas, por lo que el diputado del PRI Fausto Zamorano anunció ayer que se mantendrá en la presidencia hasta el próximo 5 de septiembre, cuando se perfila que ahora sí el pleno elija a los integrantes de la Mesa. En donde sí hubo definiciones fue en la Junta de Coordinación Política (Jucopo), donde ayer asumió la presidencia la líder de los diputados de Morena, Martha Ávila, quien vaticinó un año complejo ante el contexto electoral que está en puerta. Ahora sólo habrá que esperar a que la diputada defina si se mantendrá en el cargo o pedirá licencia para buscar la candidatura morenista a la alcaldía Iztapalapa.

Del Grupo Atlacomulco ¿al Grupo Texcoco?

Nos platican que el coordinador del equipo de transición de la gobernadora electa Delfina Gómez, Horacio Duarte, aseguró que la nueva administración que encabezará la morenista no se trata de pasar del Grupo Atlacomulco al Grupo Texcoco, sino de un cambio en la administración pública en beneficio de los mexiquenses. Ayer, en su visita a la Feria Internacional del Libro en el Edomex, Duarte señaló que no se puede gobernar con los mismos códigos, ni las mismas reglas que como antes, y el reto de la próxima administración será integrar a todas las regiones y se debe cambiar el régimen y no sólo de élite.