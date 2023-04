La meta del Metro con las escaleras eléctricas

Nos cuentan que entre las diversas acciones e inversiones que enlistó el director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Guillermo Calderón, sobre las instalaciones, destacó una en particular y no por el monto, sino por la promesa. Nos dicen que el ingeniero aseguró ayer que la meta es que la disponibilidad de escaleras eléctricas no esté por debajo de 95%, por lo que se compraron 18 equipos que costaron 175 millones de pesos. Ojalá que esto empuje la rehabilitación de las escaleras eléctricas, pues usuarios diariamente denuncian que muchas no funcionan en varias estaciones del sistema.

Semana 2 y siguen las sumas y restas en el Edomex

Le platicamos que arranca la segunda semana de la campaña electoral en el Estado de México y los equipos de las dos candidatas anunciaron adhesiones de sus adversarios a las alianzas. Así, el exalcalde emecista de Xonacatlán, Serafín Gutiérrez Morales, se sumó a través del PVEM al proyecto de Delfina Gómez, candidata de la alianza Juntos Hacemos Historia. Pero del otro lado no se quedaron atrás y celebraron la llegada de simpatizantes y dirigentes de Morena, del Verde y de Movimiento Ciudadano a la campaña de Alejandra del Moral, la abanderada del PRI-PAN-PRD-Nueva Alianza, quienes presumieron la llegada de operadores políticos regionales del líder pevemista José Couttolenc, y del senador Higinio Martínez.

Alertan de riesgos por coacción del voto

Durante la celebración de los 27 años del Tribunal Electoral del Estado de México, la magistrada presidenta, Leticia Victoria Tavira, advirtió que las prácticas de compra o coacción del voto, el uso de programas sociales para generar clientelas electorales, el difundir la construcción de obras como dádivas y regalos del gobierno en turno y no como una obligación de la autoridad, atentan contra la democracia de calidad que aspiramos construir. Su mensaje frente a las autoridades electorales toma relevancia cuando apenas inicia la campaña para elegir a la gobernadora mexiquense.