La excandidata independiente que quiere volver a la pelea por la CDMX

Nos cuentan que en el Instituto Electoral de la Ciudad de México el panorama se anda moviendo la víspera de que el próximo 1 de septiembre sesionen y arranque formalmente el año electoral. Le platicamos que cuatro personas manifestaron interés por buscar una candidatura sin partido para la Jefatura de Gobierno capitalino el 2 de junio de 2024. Entre ellos, nos adelantan, está Pedro Pablo de Antuñano, que fue funcionario en la alcaldía Cuauhtémoc cuando Ricardo Monreal era el titular. Y la otra es Lorena Osornio Elizondo, quien es nuera de la lideresa de ambulantes, Alejandra Barrios, y quien en 2018 sí logró su registro y contendió por el Gobierno capitalino y perdió ante Claudia Sheinbaum Pardo. Ahora, habrá que ver si ambos logran avanzar y obtener la nominación. La fecha vence el próximo lunes 28 de agosto ¿Habrá más apuntados?

Que la Ciudad de México no sea premio de consolación

El que ayer reiteró que no tiene plan B, si es que no lograra la candidatura a la Jefatura de Gobierno por el Frente Amplio por la CDMX, fue el alcalde de Cuajimalpa, el priista Adrián Rubalcava, quien aseveró que la capital del país no debe ser el premio de consolación de ningún aspirante presidencial e incluso dijo que quien quiera contender por la CDMX se quede en ella. “No tengo plan B, ahora sí como dice Monreal no tengo plan B, pero sin duda lo que quiero es que a la Ciudad le vaya bien”, comentó. Nos dicen que don Adrián no quita el dedo del renglón para que haya un método de selección del candidato del PAN-PRI-PRD y no se opte por la designación, que provocaría la ruptura.

Se adelantan a los nombramientos en el Edomex

La que nos comentan se adelantó a todos fue la diputada local de Morena, Azucena Cisneros, quien dijo públicamente que entre los nombres que se barajan para integrar el gabinete de Delfina Gómez, gobernadora electa del Estado de México, hay uno que es sabido: Horacio Duarte, será el secretario general de gobierno mexiquense y hoy por hoy actual coordinador del equipo de transición de la extitular de la Secretaría de Educación Pública. Ahora sí que doña Azucena lanzó esa información y veremos el camino que toma.