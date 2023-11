La dupla Rubalcava-Cuevas

Nos comentan que la salida de Adrián Rubalcava de las filas del PRI pondrá en jaque al partido, pues tal parece que no se irá solo, sino que se llevará a diputadas locales, como Guadalupe Barrón, y a líderes partidistas en las alcaldías, pero de manera particular al bastión que tiene en Cuajimalpa, alcaldía a la que regresará Rubalcava a gobernar el próximo miércoles, a partir de ahora está en la mesa de las negociaciones, pues aunque todo apunta a que se acercará a las filas de Morena, don Adrián dejó abierta la puerta a otras fuerzas políticas. Nos hacen notar que si esto ya de por si deja fracturada a la alianza PAN-PRI-PRD, no hay que olvidar el factor Sandra Cuevas, pues la alcaldesa de Cuauhtémoc manifestó su respaldo a Rubalcava y, de unirse ambos personajes, nos dicen, podrían mover la balanza de las próximas elecciones.

Van dos priistas por Magdalena Contreras

Tal parece que las turbulencias al interior del PRI van comenzando, pues el coordinador de la bancada del tricolor en el Congreso de la Ciudad de México, Ernesto Alarcón, informó que buscará ser el candidato de la coalición Va por la CDMX en la alcaldía Magdalena Contreras, que es gobernada actualmente por el también priista Luis Gerardo Quijano, quien ya anunció que buscará la reelección. Nos detallan que después de sostener reuniones con vecinos que le externaron su apoyo, Don Ernesto tomó esta decisión, la cual no resulta menor tras la salida de Adrián Rubalcava del PRI, pues de no ponerse de acuerdo, podría ya no sólo ser una alcaldía la que esté en riesgo de que el Frente opositor las pierda, sino dos.

Se reúne Delfina Gómez con titular del IEEM

Parece que el panorama mejoró para la presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, Amalia Pulido, pues este viernes se reunió con la gobernadora Delfina Gómez, según la imagen que compartió el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte; al encuentro también asistió el representante de Morena ante el órgano electoral, Francisco Vázquez. Nos recuerdan que doña Amalia había abierto la posibilidad de reunirse con la gobernadora para abordar el tema del presupuesto, que ha sido cuestionado por algunos diputados y que asciende a 3 mil 500 millones de pesos. ¿Será que llegaron a buen puerto las negociaciones?

