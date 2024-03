Irá Francisco Chíguil al Senado

Luego de que este jueves el Congreso de la Ciudad de México aprobara la licencia definitiva a Francisco Chíguil como alcalde de Gustavo A. Madero, los rumores sobre que habría logrado amarrar un espacio hacia 2024 comenzaron a cobrar fuerza. Nos comentan que las negociaciones van en torno a que don Chíguil irá en fórmula para el Senado de la República con Omar García Harfuch, lo que prácticamente le tiene asegurado un escaño, pues de ganar Claudia Sheinbaum la Presidencia el próximo 2 de junio, todo indica que García Harfuch dejaría la Cámara Alta para sumarse a su equipo, dejando así el espacio a Francisco Chíguil. Nada mal el premio de consolación para el exalcalde, quien de inicio había quedado fuera del reparto de candidaturas, luego de que junto al grupo de los llamados duros de Morena se opusieran a la candidatura a la Jefatura de Gobierno de García Harfuch.

Regresa Mancera a las calles

Era 2012 cuando Miguel Ángel Mancera había arrasado en la elección a la Jefatura de Gobierno. Llegaba entonces al Antiguo Palacio de Gobierno arropado por las multitudes y una votación histórica con más de 60% de los sufragios. Ha pasado más de una década de ello y cómo han cambiado las cosas, al exmandatario se le vio la madrugada de este 1 de marzo levantando el brazo en símbolo de victoria a Santiago Taboada, hoy candidato del PRI, PAN, PRD a la Jefatura de Gobierno, y más tarde caminando las calles de Gustavo A. Madero en donde busca ser diputado federal por el Distrito 7, acompañado por la dirigente local del PRD, Nora Arias, y algunos vecinos. Don Mancera vuelve a pisar las calles para hacer campaña, pero lejos parece de aquellos mítines multitudinarios.

“Hoy No Circula es obsoleto”

Nos cuentan que la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en el Estado de México, Alhely Rubio Arronis, considera que el programa Hoy No Circula es obsoleto y no ha contribuido a mejorar el medio ambiente en la Zona Metropolitana del Valle de México, razón por la que no sería implementado en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca. Adelantó que junto con su homóloga de la Ciudad de México, Marina Robles, buscan nuevas alternativas, actuales y funcionales, como la creación de viveros de plantas polinizadoras, o reforestación y otros que realmente ayuden a limpiar y mejorar la calidad del aire.