Ir o no ir a las sesiones de trabajo, el dilema de los diputados de Morena

Le platicamos que ayer ocurrió un hecho ya no tan peculiar en el Congreso capitalino. Con la esperanza de que ya había sesionado después de mucho tiempo de no hacerlo, la Comisión de Gestión Integral del Agua, presidida por la panista Luisa Gutiérrez Ureña, volvió a convocar ayer; sin embargo, los diputados, sobre todo los morenistas, no acudieron y, con ello, según doña Luisa, se quedaron en el tintero más de 52 asuntos. El tema es que minutos más tarde, muchos de los legisladores, entre ellos integrantes de esa comisión, fueron convocados a otra sesión para sacar adelante la reforma a la Constitución capitalina para que se integre el programa de captación de agua de lluvia que impulsó el jefe de Gobierno, Martí Batres. Ahí, el legislador morenista Carlos Cervantes sí estuvo y hasta propuso modificaciones al texto que fue aceptado por la secretaria de esa comisión, la panista Luisa Gutiérrez. ¿De qué dependerá a qué sesiones si van y a otras no?, se preguntan.

Denuncia de violencia política de género aplaza el debate por Contreras

Nos cuentan que el debate entre los tres aspirantes a la alcaldía La Magdalena Contreras, que estaba programado para realizarse ayer, se pospuso hasta nuevo aviso. La razón, nos detallan, es que los consejeros electorales decidieron suspenderlo porque tienen que resolver cómo cumplir con las medidas cautelares que ellos mismos impusieron al candidato de Morena-PT-PVEM, Fernando Mercado, ante la denuncia que hizo la abanderada de Movimiento Ciudadano, Daniela Garduño, de ser víctima de violencia política de género. Nos explican que debido a las medidas dictadas, ambos no podrían estar en el mismo espacio y por eso es necesario buscar una solución para proteger a doña Daniela y que se realice el debate. Lo que sí nos dicen es que inició la indagatoria por las acusaciones de acoso, pero hasta el momento no hay sanción.

Hay nueva fecha para el Trolebús a Chalco

Le indicamos que ayer el gobierno del Estado de México dio a conocer una nueva fecha para la terminación —más no la puesta en marcha— del Trolebús de Santa Martha a Chalco, y nos dicen que será en octubre próximo, y no septiembre, como ya estaban anunciando las autoridades municipales —aunque tampoco tenían la certeza de la fecha—. Fue en un recorrido que realizó la gobernadora Delfina Gómez que se dio a conocer que ya empezará la colocación de las trabes del tramo elevado y por ello los avances de esta obra, que la propia administración actual ha reconocido ha sido muy complicada de atender. Sin embargo, nos aseveran, aún no queda claro cuándo entrará en operación este medio de transporte, pero parece que no será antes de que termine el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador quien, cada vez que puede, lo visita.