¿Habrá sorpresas en el top 6 de Morena para la CDMX?

Ahora sí, nos dicen, está casi todo listo para que Morena defina quiénes serán los seis que participen en la última etapa del proceso para elegir al coordinador de la Defensa de la Transformación en la Ciudad de México. Hoy, si no cambia algo de último minuto, se darán a conocer los tres hombres y tres mujeres que serán objeto de encuestas. Nos adelantan que en los resultados de las encuestas de reconocimiento los cuatro perfiles que avaló el Consejo Estatal capitalino —Omar García Harfuch, Clara Brugada, Hugo López-Gatell y Mariana Boy— salieron muy bien posicionados en este rubro y, con ello, nos aseguran, no se está excluyendo a perfiles competitivos. Ahora bien, el punto es definir quiénes son los dos que se sumarán. Entre los hombres el más apuntalado es el diputado federal Miguel Torruco, pero otros no descartan al exsubsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta. La otra mujer, hasta ayer, era un enigma.

No se mueven las fechas de precampaña

Luego de la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de pedirle al Instituto Nacional Electoral mover las fechas para el arranque de las precampañas, nos detallan que en la Ciudad de México no se modificarán, es decir, comenzará el próximo 5 de noviembre la etapa de precampaña para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, según el análisis que hizo la consejera electoral capitalina, Erika Estrada. Con esto, nos recuerdan, los partidos políticos chilangos empezarán a mover sus cartas y apuntalar sus procesos internos para definir a su perfil que peleará por el gobierno de la capital del país el próximo año.

Es oficial, la autoridad electoral de Edomex quiere más dinero

Nos cuentan que el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), cuya titular es Amalia Pulido, pedirá más presupuesto para 2024 para hacer frente al proceso electoral donde se renovarán 125 municipios y 75 diputaciones locales. Ayer, el Consejo General del IEEM aprobó 3 mil 541 millones de pesos. Nos dicen que el monto incluye las prerrogativas para los partidos, aumento salarial para el personal, incluidos los siete consejeros, y lo requerido para organizar la elección. Sin embargo, nos señalan, ahora el jaloneo será en el Congreso mexiquense, donde la mayoría de Morena definirá si avala o no el incremento. Habrá que ver las cartas de doña Amalia para convencerlos.