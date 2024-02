Gutiérrez de la Torre pierde batallas legales

Le platicamos que el expresidente del PRI en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ha sumado reveses legales en su proceso de defensa. Si bien está preso acusado por el delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual agravada, todavía no ha sido sentenciado por el caso y ha litigado varias vías, por ejemplo, para seguir el caso en libertad, pero los jueces lo han rechazado. La última batalla perdida fue ayer cuando un juez federal dio por no presentada una demanda de amparo contra cualquier orden de aprehensión en su contra por no reunir los requisitos legales. El caso es que don Cuauhtémoc sigue en el Reclusorio Oriente.

Mantienen a raya a cárteles en la CDMX

Nos cuentan que el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, aseguró que los cárteles de droga como La Familia Michoacana, Sinaloa o Jalisco Nueva Generación se mantienen en la raya en la capital, pues se han desarrollado acciones para evitar que se asienten. Lo que sí reconoció don Pablo, como lo han hecho sus antecesores, es que las células de estos grupos realizan funciones de logística, transporte y almacenaje de estupefacientes, pero que no siempre están inmiscuidos en actos violentos. El reto, nos recuerdan, no es menor, por lo que no bajan la guardia en la SSC, sobre todo porque está próximo el arranque de un proceso electoral y el cierre de un sexenio.

Delfina pone ojo en la venta de plazas del magisterio

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, aprovechó el evento en Texcaltitlán para advertir que habrá vigilancia sobre la supuesta venta de plazas magisteriales. En el acto hubo docentes que se acercaron a la mandataria morenista para informarle que supervisores y otros funcionarios de la dependencia venden la plaza, es decir, cobran a la persona que va a entrar a trabajar un porcentaje de su salario o un pago a cambio de la contratación. Doña Delfina le pidió al secretario de Educación Miguel Ángel Hernández Espejel, que ponga atención en el tema y pidió a la gente que denuncie estos actos de corrupción.