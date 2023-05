Evalúan daño al ahuehuete de Reforma

Especialistas encargados del ahuehuete de Paseo de la Reforma todavía no concluyen con el análisis del daño que pudo haber causado la mezcla de cemento y otros materiales que colocó una persona al recién plantado árbol el pasado 21 de mayo. Nos dicen que estos estudios podrían tardar un par de días más, y que harán del conocimiento a la ciudadanía, mientras tanto la Secretaría de Medio Ambiente, cuya titular es Marina Robles, labora en los trabajos para reparar el sistema de riego del árbol, los cuales también fueron dañados. Por lo pronto, el hombre que escaló las vallas y vertió el cemento a la tierra donde está el nuevo ahuehuete fue vinculado a proceso y seguirán en prisión su juicio por daños ambientales.

Tabe no moverá su posición

Nos cuentan que el alcalde de Miguel Hidalgo, el panista Mauricio Tabe, no cederá en su postura de no permitir los cambios de uso de suelo en su demarcación. Así lo reiteró, nos señalan, ante integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), a quienes les alertó que ante lo que llamó criminalización del desarrollo inmobiliario en el gobierno de la Ciudad de México, Miguel Hidalgo no apoyará ninguna solicitud que implique construcciones de más niveles, más vivienda, aumento de densidad, cambios de giro o restricción de área libre. ¿Qué le responderá la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda?

Panistas aprovechan y arremeten contra Godoy

Nos dicen que los diputados locales del PAN aprovecharon la fiesta privada a la que asistió la fiscal Ernestina Godoy, junto con más fiscales, para golpearla políticamente y pedirle que ni se postule para la reelección, porque no contarán con su voto. Y es que la filtración de esos videos, de los cuales la fiscalía capitalina se defendió y aseguró que era un festejo privado y no afectó la realización de las tareas de la institución ni hubo recursos públicos, no pasó desapercibida por los panistas como el líder de los diputados locales, Federico Döring, para seguir reclamando, lo que ellos consideran, un sesgo en la procuración de justicia como son las indagatorias contra el alcalde azul de Benito Juárez, Santiago Taboada.