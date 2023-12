¿El secretario Ulloa vacaciona en Europa?

Quien no dudó en presumir su encuentro con el papa Francisco fue el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del gobierno capitalino, Carlos Ulloa, quien a través de su cuenta de Instagram compartió una fotografía en la que está junto a Su Santidad, ambos tomando con las manos un Rosario, que perteneció a la madre de don Carlos. El secretario acompañó la imagen con un mensaje en el que destacaba la oportunidad que tuvo de saludar de manera personal al Papa. Lo que el secretario Ulloa no comenta en su mensaje es si acudió a la vista con el Papa de manera oficial en carácter de funcionario, o se trató de un austero viaje de fin de año a Europa. De cualquier modo, nos comentan que ojalá don Carlos haya aprovechado su momento con el Papa, para pedirle sus oraciones para resolver los problemas en materia de urbanismo y vivienda que tienen muchos capitalinos.

Prueban unidades eléctricas en el Mexibús

En el gobierno del Estado de México, que encabeza Delfina Gómez Álvarez, saben que uno de los principales problemas que enfrenta la entidad es el transporte público, primero por la inseguridad y, segundo, por la calidad de los mismos y tal parece que poco a poco podría comenzar a notarse algún cambio, por lo menos en cuanto a la calidad se refiere y es que, nos platican, que la semana pasada se dejó ver una flota de unidades eléctricas del Mexibús en las vialidades correspondientes a la Ruta 2. Nos recuerdan que desde julio se anunciaron pruebas de este tipo de unidades, las cuales se extendieron a agosto, así que tal parece que, en breve, podría haber novedades que no sólo beneficien a los usuarios del Mexibús sino también al medio ambiente, pues este tipo de unidades son menos contaminantes que las que actualmente brindan el servicio.

Empresarios llaman a controlar ambulantaje

Nos comentan que las quejas en torno al ambulantaje en la capital mexiquense continúan, pues en sus calles se mantiene la presencia de los comerciantes que pertenecen a la organización de Esmeralda de Luna, la Confederación Nacional de Asociaciones Sociales y Comerciales (Conasoc, A.C.). Si bien le brindaron un voto de confianza al alcalde de Toluca, Juan Maccise (PRI), para que recupere el orden en la ciudad, empresarios de diversas cámaras señalaron que al menos durante los días previos al 24 de diciembre no hubo control y en las calles se vendía de todo, lo que mermó las ventas. Parece que el compromiso del edil se está llevando tiempo, dicen que no pedían desaparecerlos de la noche a la mañana, pero el descontrol sigue igual que antes y en la temporada más importante del año, no pueden darse el lujo de seguir perdiendo ingresos.