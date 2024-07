Bajo resguardo policial y en medio una serie de señalamientos entre Alessandra Rojo de la Vega (PAN-PRI-PRD) y Catalina Monreal (Morena) este mediodía el IECM iniciará el recuento de votos correspondientes a la elección de la alcaldía Cuauhtémoc, luego de que así lo ordenara el Tribunal Electoral local, derivado de la impugnación presentada por la morenista por supuestas irregularidades. El consejero electoral Ernesto Ramos ha puesto sobre la mesa un par de datos al respecto: es la primera vez en la historia de las elecciones locales de la CDMX que se hará el recuento total de una alcaldía y no deriva de la diferencia de votos, pues esta no es menor de 1%, por el contrario, es superior a 3%: Rojo de la Vega obtuvo 156 mil 436 sufragios y Monreal, 145 mil 014.

Reforzarán operativos de seguridad en la CDMX

En la recta final de su administración, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, apretará tuercas en materia de seguridad, pues ayer adelantó que tienen en la agenda cuatro operativos importantes, y aunque no reveló las zonas, el primero de ellos será la siguiente semana. Septiembre será el cierre de la actual administración y con él, el último operativo anunciado, pues, dijo, estas nuevas acciones serán para los próximos tres meses. En días pasados ya había anunciado acciones por los últimos 100 días de gobierno, por lo que sabemos que la SSC continúa realizando el llamado Operativo 100 Días en zonas de alta incidencia delictiva.

Quieren independizar a Toluca del suminsitro del Cutzamala

Nos comentan que Ricardo Moreno Bastida (Morena), presidente municipal electo de Toluca, ya se reunió con autoridades de la Conagua para solucionar el problema del desabasto en la demarcación, sobre todo porque hay casos donde no tendría por qué haber escasez del recurso, ya que Toluca no depende totalmente del Sistema Cutzamala. Nos aseguran que don Ricardo está determinado a, iniciando su gestión, encontrar una solución al desabasto; especialmente comprometió, esta vez sí, independizar a la ciudad del suministro del Cutzamala, pues considera que de no gestionar el agua y aprovechar las lluvias, la capital entrará en un colapso.