El diputado chapulín de la CDMX

Nos cuentan que el diputado local Carlos Joaquín Fernández Tinoco está más cerca del quinto partido que la Selección Nacional de Futbol en un Mundial. Ayer, nos dicen, el legislador renunció a su candidatura de Movimiento Ciudadano a una diputación local para sumarse al candidato del PAN-PRI-PRD en la CDMX, Santiago Taboada. Nos recuerdan que don Carlos llegó al Congreso local como priista, luego pidió licencia temporal y a su regreso renunció al tricolor. Después, comenzó a coquetear con el PRD, pero terminó fichado por Movimiento Ciudadano, partido que lo arropó, lo defendió en tribunales y le ofreció la reelección. Ayer, nos comentan, tiró su chaleco naranja y se sumó a la alianza de panistas, perredistas y priistas.

La visita de Jaime Maussan al Congreso capitalino

Nos comentan que ayer acudió al Congreso de la CDMX Jaime Maussan para acompañar un punto de acuerdo que pide cambiarle el nombre al Desierto de los Leones. Esto fue presentado por la diputada morenista o expanista Ana Villagrán, y en él se solicita a la Seduvi explorar la posibilidad de ponerle al lugar Santo Desierto de Nuestra Señora del Carmen de los Montes de Santa Fe, como originalmente se le conocía. Nos detallan que la diputada Guadalupe Morales pidió que se le concediera el uso de la palabra a don Jaime, quien aseguró que Desierto de los Leones no es un verdadero nombre para un lugar con gran historia como este. Nos dicen, Maussan aseguró que en este sitio no hay ni leones. Al menos, dicen algunos, don Jaime no dijo que el lugar ha sido visitado por extraterrestres.

Van por la revancha morenista en Cuautitlán Izcalli

El que va por la revancha para buscar la presidencia municipal de Cuautitlán Izcalli es el morenista Daniel Serrano Palacios, quien fue electo como el candidato del guinda para pelear por el ayuntamiento. En 2021, el líder de la corriente Pueblo Organizado también fue el abanderado, pero perdió la contienda ante la actual edil, la panista Karla Fiesco, quien seguramente irá por la reelección. Sin embargo, nos dicen que no todo es color de rosa, pues la selección de don Daniel despertó molestias entre algunos que aspiraban al cargo, quienes afirman no hubo encuesta, poniendo en tela de juicio el proceso de su partido, como el caso del diputado local Jorge García.