Delfina Gómez alista informes para el pueblo

Nos platican que la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, acudirá la próxima semana a rendir su Primer Informe de Gobierno ante el Congreso mexiquense, en el que además de dar cuenta sobre los avances que tuvo en este primer año de gestión, busca sentar las bases para mantener apertura al diálogo y trabajo coordinado con los integrantes de la Legislatura, en la que Morena y sus aliados son mayoría. Además, nos hacen notar, la gobernadora alista cuatro informes regionales en Naucalpan, Valle de Chalco, Ecatepec y Tejupilco, a donde acudirá después del 20 de septiembre para entablar, como ella misma ha señalado, un diálogo directo con los ciudadanos para destacar avances en materia de educación y movilidad, pero también donde se reconocerán los pendientes en áreas como seguridad y servicios urbanos.

Definen calendario en el Congreso de la CDMX

La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México aprobó ayer el calendario de sesiones ordinarias y solemnes, entre las que destaca la correspondiente a la toma de protesta de los 16 alcaldes, programada para el 1 de octubre y la sesión del 5 de octubre, en la que Clara Brugada asumirá el cargo como jefa de Gobierno para el periodo 2024-2030, a la que se espera la asistencia de varios invitados especiales, principalmente de liderazgos de Morena, para dejar en claro que la Ciudad sigue siendo de izquierda. En ese contexto, la toma de protesta de los alcaldes es la que podría no ser del todo tersa debido a la pugna que mantienen los guindas con la oposición por la alcaldía Cuauhtémoc, sin dejar de lado el caso de Álvaro Obregón, donde, hasta el momento, no se ha definido si habrá o no una anulación de la elección.

¿Costos políticos en la rehabilitación de la L1 del Metro?

Si por algo se había caracterizado la gestión de Andrés Lajous al frente de la Secretaría de Movilidad era por mantenerse en el rubro de lo técnico sin invadir la arena de los discursos propios de los políticos, pero ayer fue distinto. Durante la reapertura de dos estaciones de la Línea 1 del Metro, Lajous declaró que en ocasiones no se toman decisiones como dar mantenimiento integral a una red de transporte por los costos políticos que una determinación así puede traer consigo, incluso agradeció a los integrantes de su equipo por la labor realizada. A qué costos políticos se habrá referido don Andrés, pues por lo que respecta a su persona, dicen los que saben, su camino va con dirección al gobierno federal.