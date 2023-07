¿De qué va el amparo que ganó Santiago Taboada?

Nos platican que el amparo que logró el alcalde de Benito Juárez, el panista Santiago Taboada, no es para impedir que sea detenido, sino que, nos explican, es para buscar, por la vía judicial, que se abra la carpeta de investigación que tiene en su contra la fiscalía capitalina. Y es que nos recuerdan, en reiteradas ocasiones don Santiago ha asegurado, e incluso con respuestas de requerimientos judiciales, saber de qué lo investigan, pero las autoridades capitalinas han dicho que no hay tal. Ahora, nos dicen, don Santiago sigue con la apuesta de que no tiene nada que esconder y de que mantendrá su intención de ser candidato de la oposición a la Ciudad de México en 2024.

Batres critica a alcaldes aliancistas

El que arremetió contra los alcaldes del PAN-PRI-PRD que han presumido la baja en la percepción de inseguridad, al basarse en los datos de la encuesta trimestral del Inegi, así como de la disminución de incidencia delictiva, fue el jefe de Gobierno, Martí Batres. Y es que ayer aseguró que atribuir la baja a los planes que cada alcaldía aplica es “propaganda” —en alusión a los programas Blindar—, pues en la Ciudad de México, aseguró, existe un mando único en la policía y ese lo tiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana e incluso los policías auxiliares que contratan los ediles están bajo la coordinación de la corporación que lidera Omar García Harfuch.

Enojo en el Congreso capitalino

Nos cuentan que quien explotó por las inasistencias y la impuntualidad de algunos diputados locales fue el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, el priista Fausto Zamorano. Nos explican que el general-legislador se quejó en la sesión de conferencia del martes pasado, porque ese día esperó casi dos horas a que sus compañeros se conectaran y empezaran a trabajar en las tres sesiones en las que participó. Nos dicen que Zamorano dijo que esto era una falta de respeto hacia él, como presidente del Congreso, por lo que le pidió a los coordinadores parlamentarios hacer algo, pues esto es muy penoso y él es quien tiene que dar la cara ante los medios de comunicación cuando no se trabaja en el pleno, como ayer ocurrió en la sesión permanente.