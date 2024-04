Cuenta regresiva para Taboada y Brugada

A partir de hoy faltan 33 días para la jornada electoral en la que se definirá quién será la próxima o próximo jefe de Gobierno de la Ciudad de México y los candidatos lo saben. Nos dicen que hay que poner bajo la lupa los discursos de Clara Brugada, candidata de Sigamos Haciendo Historia, y Santiago Taboada, abanderado de Va por la CDMX, que endurecieron sus palabras, no para tirarse entre sí, sino para pedir el voto para sus coaliciones. La morenista aseveró que no hay duda y se debe votar todo parejo tras advertir de la posibilidad de compra del sufragio, mientras el panista habla de defender los votos e instó a una gran participación ciudadana. Seguramente ese es el tono de los discursos y de las estrategias territoriales rumbo al 2 de junio.

Se pone nerviosa abanderada morenista

Nos dicen que los debates entre abanderados a las diputaciones locales están poniendo muy nerviosos a sus participantes. Tal es el caso de la candidata al distrito 6 local, con sede en la alcaldía Gustavo A. Madero, Yuriri Ayala, quien, por cierto, busca su reelección, pues cuando estaba intercambiando señalamientos con el candidato de la alianza Va por la CDMX, Isaías Villa, visiblemente nerviosa, trastabilló y dijo que “ellos iban a ganar”, para luego corregir que iban a perder y que por eso atacaban a Morena. El hecho no paró ahí, pues la confusión la repitió al menos un par de veces. La morenista no se equivocó y sí va por el plan C, no se confundan, sólo se puso un poquito nerviosa.

Protección de candidatos, ¿por qué sí y por qué no?

Con el arranque de las campañas electorales en el Estado de México, nos platican que algunos candidatos a presidentes municipales sí optaron por pedir seguridad, como es el caso de la abanderada de Morena, Azucena Cisneros, quien acudió a las instancias electorales federales y locales; pero hay otros casos como el edil con licencia de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda, quien busca la reelección y aseveró que no se siente vulnerable, “la misma gente nos cuida”; el aspirante guinda dijo que seguirá así sus recorridos por las calles del segundo municipio más poblado en la entidad. Veremos si en los próximos días se suman más candidatos para pedir medidas.