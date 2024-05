Clara Brugada, la más “obradorista”

En los últimos días se difundió en redes sociales un video, con cortes de edición, en el que se ve a Clara Brugada junto a otros militantes grabando lo que al parecer sería un promocional. Lo que destaca del video es la risa de la candidata a la Jefatura de Gobierno luego de expresar: “Viva el presidente Andrés Manuel López Obrador”. Y luego cuestiona: “La más obradorista, ¿nos echamos esa?”. Tras la polémica por este material, ayer Brugada acusó a la oposición de difundir el video editado para poner en duda su “obradorismo”, mismo que acompañó con una serie de fotografías en la que se le ve, como ella misma señaló, presumiendo el respaldo que tiene del Presidente.

Va de nuevo Batres contra la BJ

Una vez más, el jefe de Gobierno, Martí Batres, aprovechó un mensaje a medios, en el que no admitió preguntas de la prensa, para arremeter contra la alcaldía Benito Juárez, gobernada por el PAN. Ayer, junto a los secretarios de la Contraloría, Juan José Serrano, y de Desarrollo Urbano, Inti Muñoz, señaló que en la obra inmobiliaria que perforó una de las interestaciones de la Línea 12 del Metro hace casi dos meses se encontraron una serie de irregularidades que podrían derivar en sanciones a funcionarios de la demarcación, como el que la obra no cuenta con Licencia de Construcción Especial para Excavaciones y no autorizaba excavaciones mayores a un metro de profundidad. La pregunta es ¿por qué hasta ahora el Gobierno central se percató de las irregularidades?

Mienten candidatos mexiquenses

Entre los aspirantes a cargos públicos municipales y diputaciones locales en el Edomex que se registraron como parte de la comunidad LGBTIQ+, también hay quienes usurpan espacios de la comunidad indígena o afrodescendiente. Asociaciones civiles como Fuera del Clóset han encontrado casos como el de Francisco Santos (PAN), quien ya ha ocupado cargos como la diputación local y que ahora está registrado como afrodescendiente, o César Granados Carrasco (PAN); otro caso es el de Leylany Richard, de Atizapán, quien se postuló como síndica (Morena), identificada como parte de la comunidad LGBTIQ+. Nos señalan que esta agrupación identificó que 38 personas fueron registradas como candidatos pertenecientes a dicha comunidad, de las que 11 constataron trabajo a favor del sector y su identidad u orientación de género, otras 11 se comprobó que no pertenecen y de 18 no hay datos. ¿Qué responderán los partidos y la autoridad electoral ante ello?