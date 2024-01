Chocan Batres y Taboada por cifras de inseguridad

Si algo presume el PAN en la Ciudad de México son los bajos índices de inseguridad que se registran en la alcaldía Benito Juárez, la cual ha gobernado desde hace ya varios años, pues según cifras del propio Inegi la demarcación no sólo se ha mantenido como una de las más seguras de la capital del país, sino también a nivel nacional. Por ello, los dichos del jefe de Gobierno, Martí Batres, ayer por la mañana en torno a que estos buenos resultados no sólo se deben a la actuación de los alcaldes en turno, sino al trabajo de la SSC y la fiscalía capitalina, no cayeron nada bien entre los panistas, de manera particular en el exedil de Benito Juárez, Santiago Taboada, quien de inmediato reviró al mandatario y señaló que las condiciones de inseguridad en las alcaldías gobernadas por Morena no han mejorado. El precandidato a la Jefatura de Gobierno dijo que según datos del mismo Inegi, entre 7 y 8 de cada 10 habitantes de esas alcaldías se sienten inseguros. Temporada de elecciones y de choques verbales.

Presume Delfina reducción en delitos de alto impacto

Quien ayer presumió buenos resultados en materia de incidencia delictiva fue la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, durante la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz. Destacó que durante los tres primeros meses de su administración se logró una disminución de 5% en delitos de alto impacto, destacando el secuestro, feminicidio, robo a transporte público con violencia y robo a transportista. Si bien en el gobierno estatal ven con buenos ojos estos primeros resultados, también, nos dicen, se mantienen alertas ante la situación de violencia que impera en la región sur del estado, donde grupos del crimen organizado han ganado terreno, y contra quienes se enfocan las estrategias en conjunto con el gobierno federal.

Por fin, un acuerdo en el Congreso de la CDMX

Nos cuentan que hay asuntos en donde sí hay acuerdos en el Congreso de la CDMX, por ejemplo, en reconocer a 141 policías con la Medalla al Mérito Policial 2023. Nos detallan que Nazario Norberto, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, sostuvo que este reconocimiento “es justo y merecido” a la dedicación, el valor y el compromiso de los elementos policiacos, quienes han demostrado una entrega excepcional en la salvaguarda de la Ciudad de México. En total, serán reconocidas 26 mujeres y 103 hombres. También habrá cinco reconocimientos post mortem, y siete hombres y mujeres policías que han estado apoyando en las labores de salvamento y recuperación de Acapulco. Tras sesiones ríspidas, un poco de acuerdo no le cae nada mal al Congreso.