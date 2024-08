Chelerías, un asunto pendiente

Nos platican que durante la clausura de los trabajos de la Semana Nacional de Salud, en la alcaldía Coyoacán, el subsecretario de Salud federal, Ruy López Ridaura, se refirió a la operación de las chelerías, que como ha dado cuenta EL UNIVERSAL, operan sin restricciones lo mismo en tianguis que en departamentos. El subsecretario señaló que se trata de un tema pendiente en la agenda de los tres niveles de gobierno, en el que es necesario contar con una regulación más estricta en el tema del alcohol, para que este tipo de sitios no sigan proliferando. Por cierto que el subsecretario aprovechó para felicitar al alcalde de oposición Giovani Gutiérrez por los operativos realizados en contra de las chelerías.

Problemas de dinero en Toluca

Tal parece que los problemas de insuficiencia presupuestal se le han ido acumulando al presidente municipal de Toluca, Juan Maccise (PRI), pues por un lado, elementos del Cuerpo de Bomberos municipal demandaron un aumento salarial, así como equipo y uniformes; la respuesta fue que no podía comprometerse porque no hay dinero en el ayuntamiento. En el caso de los baches ha repetido que no hay recursos suficientes para resolver la inversión que requiere, por lo que pidió apoyo al gobierno estatal. El caso es que dinero no hay para resolver la falta de iluminación ni las condiciones de las calles, y los trabajadores temen que no haya ni para aguinaldos, prestaciones u otras obligaciones, pues en diciembre de 2021 también les quedaron a deber estos pagos.

SOS por falta de agua

Un llamado a ahorrar en el consumo de agua emitió este fin de semana el presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez Villegas. Debido a la reducción en el envío de agua proveniente del Sistema Cutzamala, el cual pasó de mil 250 litros por segundo a 350 litros por segundo, el edil aliancista pidió a la población solidarizarse y cuidar el líquido. Don Pedro aseguró que desde el municipio se han implementado las acciones para hacer frente a la escasez, como el reparto de tinacos, perforación de pozos y reparto de agua a través de pipas. Además señaló que pese a las fuertes lluvias registradas en la temporada, éstas no han sido suficientes para que las presas se recuperen y por lo tanto, se normalice el envío de agua a Atizapán.