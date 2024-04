Candidatos a alcaldes de la oposición preparan armas

Nos platican que este fin de semana, tras una reunión con el candidato de Va por la CDMX a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada, donde hubo muy buenas noticias sobre las perspectivas hacia la jornada electoral del 2 de junio, abanderados de dicha coalición integrada por el PAN, PRI y PRD se mostraron muy entusiasmados –como lo muestra un video en redes sociales que compartió la aspirante a la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, donde vitorean que van a ganar— y por ello, nos adelantan, redoblarán esfuerzos y tendrán más presencia territorial para mostrar el músculo. Nos aseguran que la idea es no dejar ningún resquicio y apoyar a quienes lo requieran porque, nos afirman, hay más que tiro en la capital del país.

No quita el dedo del renglón contra juez

Quien sigue con el dedo puesto en el renglón es el jefe de Gobierno, Martí Batres, quien asegura que hubo irregularidades para liberar a Fabián Osvaldo Jr, El Cachorro y reiteró sus señalamientos en contra del juez federal Roberto Omar Paredes Gorostieta, a quien acusa de ayudarlo a fugarse. De hecho, don Martí explicó que el juez buscó que se retirara la publicación, que hizo en su cuenta de X, sobre dichas acusaciones, pero comentó que otro juez le negó la suspensión provisional y luego la definitiva, por lo que no está obligado a bajar ninguna publicación.

Repiten aspirantes por Valle de Bravo

En la elección de 2021, uno de los municipios que estuvo bajo la lupa fue Valle de Bravo, pues una de las dos candidatas tuvo que enfrentar amenazas del crimen organizado para no permanecer en la contienda. Se trató de Zudikey Rodríguez, por la alianza formada por el PAN, PRI y PRD, quien finalmente siguió en el proceso y perdió ante la morenista Michelle Nuñez, quien fue la presidenta municipal y pidió licencia para buscar la reelección. Así que no solamente se repiten las candidatas para gobernar este municipio, sino que las autoridades tendrán que poner especial atención para que la violencia no vuelva a presentarse y marque la campaña. Las autoridades mexiquenses han señalado que estarán muy atentas a lo que ocurra rumbo al próximo 2 de junio.