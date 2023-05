Buscan frenar planes de desarrollo urbano

En este espacio le hemos dado cuenta de la inconformidad que ha causado el proyecto del Plan General de Desarrollo (PGD) y el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT), que recientemente presentó el gobierno capitalino. Nos comentan que el Frente Ciudadano Salvemos la Ciudad comenzó una colecta de firmas para evitar la aprobación de dichos documentos al acusar que no se consultó a la ciudadanía para su elaboración. Y es que señalan que una muestra de poco más de 14 mil personas es “ridícula” cuando se tienen más de nueve millones de habitantes en la Ciudad. Los documentos aún no son discutidos en el Congreso de la Ciudad de México y el debate en torno a ello ya se perfila para ser ríspido, pues no sólo organizaciones vecinales han manifestado su inconformidad, sino también diputados de oposición.

La respuesta al líder del sindicato del Metro

Luego de que el líder del sindicato de trabajadores del Metro, Fernando Espino, apareciera junto a la candidata de la coalición Va por el Estado de México, Alejandra del Moral, levantándole el brazo en señal de victoria, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se limitó a decir que los trabajadores del gobierno son libres de decidir a quién apoyar en estos procesos políticos y no debe haber alguien que les indique a quién respaldar. La relación entre el gobierno capitalino y el sindicato del Metro no ha sido tersa, y parece que la aparición del dirigente sindical con la oposición no abonó a mejorarla.

Fortalecen a los Pilares

Esta semana, el Congreso aprobó una serie de reformas a la Ley de Educación, que contemplan, entre otras disposiciones, el convertir a los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares) en un organismo desconcentrado, es decir, contará con su propia estructura y presupuesto. A la fecha, los Pilares, bajo la coordinación de Javier Hidalgo Ponce suman 294 planteles. Para la mayoría en el órgano legislativo, este fue, sin duda, uno de sus principales logros, pese a que se aprobó con la abstención del voto de la oposición, pues es uno de los programas de mayor impulso de la actual administración.