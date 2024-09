Brugada y Tabe. La primera reunión

Nos platican que por fin llegó la cita para que la jefa de Gobierno electa, Clara Brugada, se reuniera con el primero de los alcaldes de oposición en la Ciudad de México, y fue el turno del edil de Miguel Hidalgo, el panista Mauricio Tabe. Nos dicen que se trató de un encuentro cordial y pactaron trabajar de manera institucional sobre temas como la seguridad (la recuperación de los módulos de policías), la atención para las mujeres y a los barrios. Nos dicen que, antes de que asuman el cargo a principios de octubre, doña Clara se reunirá con los otros ediles de la alianza PAN-PRI-PRD, como Giovani Gutiérrez, de Coyoacán, y Luis Mendoza, de Benito Juárez, y la cita que está pendiente es con la edil de Cuauhtémoc, pues el resultado se está litigando en tribunales.

Exdiputada del PAN busca opacar a los legisladores actuales

Nos cuentan que a Luisa Gutiérrez no le ha importado “opacar” a los diputados del PAN en el Congreso capitalino en su búsqueda por la dirigencia de este partido en la Ciudad de México, lo que aviva la hipótesis de fuego amigo en el interior de la bancada. Nos comentan que doña Luisa le contestó a Morena que pretende aprobar “de inmediato” la reforma al Poder Judicial y planteó un parlamento abierto antes de dictaminar. Nos comentan que esta postura llamó la atención porque los legisladores panistas no se han pronunciado al respecto y lo único que han hecho es no acompañar el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para que esta reforma constitucional se discuta y apruebe, una vez que sea avalada en el Senado.

¿Dónde anda el alcalde de Chalco?

Nos comentan que el que quiso tomar un respiro por la contingencia que aún persiste en Chalco fue el alcalde morenista Miguel Gutiérrez, quien tomó posesión del cargo de diputado local la semana pasada para iniciar labores como legislador el 5 de septiembre. Pero, nos dicen que pedirá licencia para regresar al ayuntamiento y concluir con su periodo como edil el próximo 31 de diciembre y también estar pendiente de las labores que se realizan en las colonias afectadas por las inundaciones que iniciaron el 2 de agosto. Nos aseguran que los habitantes de esas comunidades esperan que el alcalde con licencia y también diputado cumpla su palabra y participe de manera activa en las labores que todavía faltan, para que pronto regresen a la normalidad.