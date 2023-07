¿Broncas en la alianza opositora en la CDMX para 2024?

Pues sí, nos dicen que no todo es miel sobre hojuelas en la alianza del PAN-PRI-PRD para contender por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Nos explican que sí, en principio tenían un acuerdo entre las tres fuerzas políticas para ir juntos, incluso firmaron un convenio de intención y avanzaban los primeros acuerdos del método de elección del candidato, cuando empezaron los peros. Nos detallan que las dirigencias locales del PRI y PRD, encabezadas por Israel Betanzos y Nora Arias, están empujando replicar las medidas adoptadas a nivel nacional de ir a encuestas y elección interna, mientras que el PAN, cuyo dirigente es Andrés Atayde, prefiere que se tome en cuenta el nivel de votación en 2021 para llevar mano en la elección del candidato y eso, nos explican, beneficiaría a un cuadro panista. No, no está rota la alianza, pero empezaron a estirar la liga de la negociación.

Por turnos, la transición de médicos al IMSS-Bienestar

Nos dicen que hoy jueves, si bien es la cuarta mesa de diálogo entre personal médico y autoridades capitalinas por la transición al IMSS-Bienestar, será la primera relacionada directamente con las demandas. Nos adelantan que el cambio al nuevo sistema se hará mediante turnos con ficha y será conforme a la antigüedad de cada trabajador, lo que, nos dicen, podría alargar el procedimiento, pues son miles los que serán transferidos. Se espera que en la reunión de hoy asistan los secretarios de Salud, Oliva López, y el de Gobierno, Ricardo Ruiz. ¿Habrá acuerdos o seguirán las protestas?

Miguel Hidalgo, entre las tres alcaldías más seguras

En la alcaldía Miguel Hidalgo andan contentos. Este miércoles, el Inegi dio a conocer la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del segundo trimestre de 2023, y de acuerdo con las cifras, a poco más de un año de gobierno, 62% de los encuestados expresaron sentirse más seguros. Nos recuerdan que a finales de 2021 sólo 25% de los habitantes opinaban sentirse seguros. Por ello, nos afirman, el programa Blindar MH, implementado por el alcalde panista Mauricio Tabe y el trabajo coordinado con autoridades capitalinas, ediles y municipios ha dado resultados, pues en tres años se percibe un entorno más seguro.