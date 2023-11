Batres pega con crítica al Frente opositor de la CDMX

Quien criticó al Frente opositor en la Ciudad de México, tras la designación de Santiago Taboada como su precandidato único, fue el jefe de Gobierno, Martí Batres, pues aseguró que dicho proceso fue un fracaso que estuvo lleno de fracturas explicables, ya que al no permitirse la competencia, derivó en las salidas de Adrián Rubalcava (PRI) y Víctor Hugo Lobo (PRD). Batres, quien se había mantenido cuidadoso de sus comentarios en torno al proceso electoral en la Ciudad, dijo, sin mencionar nombres, que al interior de la alianza PAN-PRI-PRD había una figura del tricolor que tenía posibilidades de competir y, sin embargo, lo hicieron a un lado. Por cierto que no es el primer morenista que se pronuncia al respecto, e incluso señala que las puertas del partido están abiertas para los decepcionados del Frente.

Los aspirantes a gobernar la GAM

Nos platican que entre los morenistas que buscan relevar a Francisco Chíguil al frente de la alcaldía Gustavo A. Madero están apuntados la exdiputada federal y local Lizbeth Rosas Montero, el senador César Cravioto y los diputados locales Nazario Norberto Sánchez y Janecarlo Lozano. Al interior de Morena se comenta que el perfil fuerte es el del senador Cravioto, aunque hay quienes piden no descartar a doña Lizbeth, pues cuenta con trabajo territorial de hace tiempo en la alcaldía, mientras que Nazario y Janecarlo se mantienen en las negociaciones. Esta demarcación, nos hacen notar, es uno de los territorios en donde Morena no puede permitirse perder en las próximas elecciones por el número de votos que significa, aunque no aseguran que por lo menos en la alianza opositora no ven perfil que les compita. Ya se sabrá en breve por quién se decantan los morenistas.

Edomex busca acuerdo para repartir libros de texto

Luego de la polémica que desataron los libros de texto gratuitos y los amparos promovidos para evitar que llegaran a los alumnos, el secretario de Educación del Estado de México, Miguel Ángel Hernández, adelantó que la próxima semana buscarán llegar a acuerdos con los padres que interpusieron estos recursos, por lo que se avizora que el tema podría avanzar en buenos términos. El funcionario dijo que han tenido acercamientos para escuchar a los padres, así como de los maestros y autoridades educativas, con el objetivo de que se avance en el tema de los amparos y se garantice el acceso a la educción y de los libros a todos los alumnos.