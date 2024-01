Arremete Lía Limón contra Sheinbaum

Luego de que la precandidata única de Morena, Claudia Sheinbaum, afirmara que en las próximas elecciones no puede seguir la corrupción en la alcaldía Álvaro Obregón, quien no dudó en responder a los señalamientos fue la edil de oposición Lía Limón, quien le recordó que la corrupción llegó a la demarcación cuando gobernó Layda Sansores (Morena), quien fue denunciada por su presunta responsabilidad en el delito de daño patrimonial y cuyo expediente, acusó la edil, fue archivado por la exfiscal capitalina, Ernestina Godoy. Ante ello, doña Lía le reviró a Sheinbaum asegurando que, en efecto, en Álvaro Obregón no quieren que vuelva la corrupción, por lo que la oposición volverá a ganar la alcaldía.

¿Suma Catalina Monreal respaldos?

En este espacio le dimos cuenta que el exsecretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, reactivó su agenda política y ayer sorprendió con un encuentro nada más y nada menos que con Catalina Monreal, quien aspira a ser la abanderada de Morena a la alcaldía Cuauhtémoc. Del encuentro ambos compartieron una fotografía en la que Harfuch se limitó a comentar que se trató de una reunión de trabajo muy productiva. Esto no causaría mayor alboroto si no fuera porque es justamente Cuauhtémoc una de las alcaldías en donde los morenistas tienen mayores jaloneos y no logran llegar a un consenso sobre quién será el elegido. Habrá que ver qué piensa el resto de los suspirantes, pues bien dicen que en política nada es casualidad.

Llama PAN Edomex a la unidad

Nos platican que este fin de semana los panistas mexiquenses se reunieron en el Parque de las Esculturas en el municipio de Cuautitlán Izcalli para cerrar filas con miras a las elecciones de 2024, con lo que buscan renovar los espacios que actualmente tienen en la entidad y arrebatar algunas posiciones a los morenistas no sólo en el Congreso local, sino también en el Senado y la Cámara de Diputados. El encuentro estuvo encabezado por el dirigente estatal del partido, Anuar Azar Figueroa, quien llamó a la militancia a dejar de lado los conflictos e intereses personales para trabajar de la mano y en unidad, pero, sobre todo, a no confiarse, y es que basta con echar un vistazo a junio de 2023, cuando los morenistas se impusieron en la entidad.