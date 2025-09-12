Arranca proceso de relevo en la CDH capitalina

Nos dicen que el pleno del Congreso local designó y le tomó protesta a los 11 integrantes del Consejo Ciudadano Honorífico de Derechos Humanos que se encargará de entrevistar y evaluar a los aspirantes a dirigir la Comisión de Derechos Humanos de CDMX, pues la actual titular, Nashieli Ramírez, dejará el cargo en noviembre próximo. Nos aseguran que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Poder Legislativo local, la petista Jannete Guerrero, subrayó que esta renovación implica un reto pues consideró que doña Nashieli ha hecho un buen trabajo. Entre los designados están Laura Bermejo Molina, Héctor Pérez Rivera, Aidé García Hernández, entre otros.

Y en el Edomex no tienen prisa para designación del ombusdman

Y en el caso del Estado de México, tras la salida de Myrna García Morón de la titularidad de la Comisión de Derechos Humanos, al concluir su periodo, el pasado 20 de agosto, el Congreso Mexiquense sigue analizando los perfiles que se registraron para encabezar el organismo que por cuatro años tuvo una titular. De acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Francisco Vázquez, no corre prisa, pues deben atender con detenimiento la demanda de un verdadero cambio y la operatividad, pero además la eficacia de la Codhem.

El enojo de diputados panistas con Morena en la CDMX

Nos cuentan que los legisladores locales del PAN en el Congreso de la Ciudad de México andan muy molestos con los diputados morenistas, pues no fueron convocados a la reunión-capacitación que hubo entre la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, y la bancada de Morena. Los panistas, cuyo coordinador es Andrés Atayde, aseveró que más allá de colores partidistas, se debió hacer una invitación institucional a todos los integrantes del Poder Legislativo para replicar documentos tan importantes como el Atlas de Riesgo. La reunión fue para puros cuates, nos dicen.